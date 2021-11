7 OBJETOS COTIDIANOS QUE LAS PERSONAS NO SABEN USAR

Estos objetos son indispensables en tu vida, descubre si los usas mal

Te sorprenderá saber que algunos de los objetos que tienes en casa, no se usan como tú crees. Al ocuparlos de manera equivocada, les quitas su verdadero potencial y terminas invirtiendo mal tu dinero.

¿Quieres saber cuáles son? ¡Quédate a leer!

Destapador de las botellas de lata

Todas las latas de refresco y de bebidas alcohólicas tienen un orificio en el destapador. ¡Seguro lo has visto! Este pequeño agujero sirve para que cuando abras tu bebida puedas colocar un popote ecológico para sorber cómodamente sin que tus labios toquen la lata.

Toalla femenina

Si eres mujer, seguro has usado toallas femeninas normales o ecológicas. ¿Has visto la instrucción que viene en el empaque sobre cómo se deben colocar en tu prenda íntima? ¿No? ¿Será que por eso que al caminar sientes que tu toalla ya se dio a la fuga?

Envases tetrabrik

Los envases tetrabrik son de cartón y tienen una taparrosca que se abre fácil para que puedas tomar leche, vino o jugo. En vez de pegar la boquilla del envase a un recipiente, lo correcto es inclinar el empaque con la abertura lo más alejada del vaso para que no salpique.

Botellas de cerveza

Las botellas de cerveza de menos de 400 ml tienen un cuello alargado y una base más ancha. ¿Para qué crees que sirve el cuello largo de una botella? ¡Para sostenerla y evitar que se caliente el líquido si la sujetas desde abajo!

Juguete para no tan niños

¿Tienes juguetes sexuales en tu habitación sin usar? Como ahora son finos y elegantes, es difícil descifrar a simple vista las artes que hacen. ¡Quizá los has usado al revés!

O no has accionado la máxima potencia. Investigar todas sus funciones y experimentar usando tips para masturbarse es la mejor solución para conocerlos.

Agujero del mango de las cacerolas

Quizá pensabas que el orificio que hay en el extremo del mango de tu cacerola es para que lo cuelgues en la pared. Esa es una función válida, pero la principal es que ahí puedes colocar la cuchara que estás usando al cocinar.

Pedazo de tela y botón en las prendas nuevas

Seguro que alguna vez has comprado un abrigo o blusa que trae consigo una pequeña bolsita con una muestra de la misma tela y un botón. ¿Es un error? ¡Pues no! La tela extra es para que pruebes lavarla para ver si el tejido se daña con tu detergente o si se deslava, así no arruinas tu ropa nueva.

¿Cuántos de estos objetos cotidianos usas correctamente? Ahora ya sabes cómo sacarles el mejor provecho.