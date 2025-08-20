8 horas continuas de cine body horror gratuito en la CDMX

Si buscas una experiencia cinematográfica que desafíe los sentidos y explore las profundidades del miedo, el Maratón de Cine Nocturno «Carne y Abismo» es una cita imperdible. Condensando así las obras maestras del body horror en un solo lugar, sacando a los espectadores de la rutina de asistir de día al cine y por una sola función. Sin duda, la cartelera de esta noche es un verdadero festín para los aficionados al cine de terror, y cada película es un pilar fundamental del género.
La cartelera de esta noche es un verdadero festín para los aficionados al cine de terror, y cada película es un pilar fundamental del género. El Maratón de Cine Nocturno arranca con dos obras de David Cronenberg, el maestro indiscutible del body horror: La Mosca (1986) y Videodrome (1983). En La Mosca, la transformación del científico Seth Brundle en un ser mutante explora la pérdida de la humanidad de una manera perturbadora y trágica. Esta película es una reimaginación de la cinta original de 1958 y se ganó un merecido Oscar por Mejor Maquillaje en 1987, una distinción poco común para el cine de terror en esa época.
A continuación, la noche del Maratón de Cine Nocturno se sumerge en el universo de John Carpenter, un director conocido por su habilidad para crear atmósferas opresivas y angustiantes. La cartelera presenta dos de sus trabajos más aclamados: La Cosa de Otro Mundo (1982) y En la Boca del Miedo (1994). La Cosa de Otro Mundo es un referente de los efectos especiales prácticos y del terror psicológico. El talentoso maquillador y experto en efectos especiales Rob Bottin, responsable de las aterradoras criaturas de esta película, trabajó incansablemente bajo una enorme presión, y su obra, que le costó una úlcera y una neumonía, sigue siendo una referencia en la industria.
Películas de horror corporal dirigidas por cineastas mujeres
Finalmente, la cartelera del Maratón de Cine Nocturno se completa con Hellraiser II: Hellbound (1988), dirigida por Tony Randel. Esta secuela expande la mitología de los Cenobitas, criaturas de otra dimensión que infligen dolor y placer extremo. Aunque a menudo se habla del Pinhead original de Clive Barker, la dirección de Randel en esta entrega profundiza en el lore y el abismo psicológico de sus personajes. Esta película sirve como una excelente adición para explorar la relación entre el dolor, el placer y la condición humana, temas centrales en el género. En total, este maratón promete ser un viaje inolvidable para todos los que se atrevan a enfrentar sus miedos más profundos.
La cita para el Maratón de Cine Nocturno es el próximo viernes 22 de agosto de 2025, a partir de las 22:00 horas, en la que el Foro del Centro Cultural José Martí será el epicentro de una travesía visceral y aterradora a través del body horror, un subgénero que, a diferencia del gore, se enfoca en la distorsión, la mutación y la vulnerabilidad del cuerpo humano. Con entrada libre, este evento promete más de ocho horas de cine que te dejarán sin aliento, con obras maestras.
Stephanye Reyes
Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola