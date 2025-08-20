8 horas continuas de cine body horror gratuito en la CDMX

Si buscas una experiencia cinematográfica que desafíe los sentidos y explore las profundidades del miedo, el Maratón de Cine Nocturno «Carne y Abismo» es una cita imperdible. Condensando así las obras maestras del body horror en un solo lugar, sacando a los espectadores de la rutina de asistir de día al cine y por una sola función. Sin duda, la cartelera de esta noche es un verdadero festín para los aficionados al cine de terror, y cada película es un pilar fundamental del género.

La cartelera de esta noche es un verdadero festín para los aficionados al cine de terror, y cada película es un pilar fundamental del género. El Maratón de Cine Nocturno arranca con dos obras de David Cronenberg, el maestro indiscutible del body horror: La Mosca (1986) y Videodrome (1983). En La Mosca, la transformación del científico Seth Brundle en un ser mutante explora la pérdida de la humanidad de una manera perturbadora y trágica. Esta película es una reimaginación de la cinta original de 1958 y se ganó un merecido Oscar por Mejor Maquillaje en 1987, una distinción poco común para el cine de terror en esa época.

A continuación, la noche del Maratón de Cine Nocturno se sumerge en el universo de John Carpenter, un director conocido por su habilidad para crear atmósferas opresivas y angustiantes. La cartelera presenta dos de sus trabajos más aclamados: La Cosa de Otro Mundo (1982) y En la Boca del Miedo (1994). La Cosa de Otro Mundo es un referente de los efectos especiales prácticos y del terror psicológico. El talentoso maquillador y experto en efectos especiales Rob Bottin, responsable de las aterradoras criaturas de esta película, trabajó incansablemente bajo una enorme presión, y su obra, que le costó una úlcera y una neumonía, sigue siendo una referencia en la industria.

Finalmente, la cartelera del Maratón de Cine Nocturno se completa con Hellraiser II: Hellbound (1988), dirigida por Tony Randel. Esta secuela expande la mitología de los Cenobitas, criaturas de otra dimensión que infligen dolor y placer extremo. Aunque a menudo se habla del Pinhead original de Clive Barker, la dirección de Randel en esta entrega profundiza en el lore y el abismo psicológico de sus personajes. Esta película sirve como una excelente adición para explorar la relación entre el dolor, el placer y la condición humana, temas centrales en el género. En total, este maratón promete ser un viaje inolvidable para todos los que se atrevan a enfrentar sus miedos más profundos.

La cita para el Maratón de Cine Nocturno es el próximo viernes 22 de agosto de 2025, a partir de las 22:00 horas, en la que el Foro del Centro Cultural José Martí será el epicentro de una travesía visceral y aterradora a través del body horror, un subgénero que, a diferencia del gore, se enfoca en la distorsión, la mutación y la vulnerabilidad del cuerpo humano. Con entrada libre, este evento promete más de ocho horas de cine que te dejarán sin aliento, con obras maestras.