SÓLO QUEDAN 8 PARTIDOS DE LA RONDA DIVISIONAL NFL

Entramos en la Ronda Divisional, no te pierdas los 4 partidos del fin de semana

Sábado 22 de enero 2022

Cincinnati Bengals @ Tennessee Titans – Titans 3.5 AFC

Los Bengals lograron vencer a los Raiders el fin de semana pasado pero no fue tan impresionante su juego, Cincinnati tiene suficientes armas para vencer a cualquier equipo en la Ronda Divisional y esas armas son el brazo de su QB Joe Burrow y las piernas de Joe Mixon. También tienen buenos receptores como Ja’Marr Chase y Tee Higgins. Los Titans llegan a este juego bien descansados después de su bye week se espera que juegue Derick Henry ya recuperado de su lesión. Tennessee tiene otro gran jugador el WR AJ Brown.

Sin duda los Bengals tienen aquí al mejor QB Joe Burrow es mejor que el QB de los Titans Ryan Tannehill, pero un punto a favor del QB de los Titans es su mayor experiencia. Esta temporada los Titans tuvieron un calendario en la temporada en la que se enfrentaron a los mejores QB vencieron a Josh Allen de los Bills, a Patrick Mahomes de los Chiefs y a Matt Stafford de los Rams. Los Bengals son un equipo que si bien viene creciendo es mucho pedir que gane a los Titans y nunca han ganado un partido como visitante en los playoffs por tanto creo que los Titans pueden ganar en esta ocasión y cubrir los puntos de la Ronda Divisional.

San Francisco 49ers @ Green Bay Packers – Packers 6.0 NFC

Los 49ers sacaron la victoria contra los Cowboys aún si dar su mejor juego, este fin de semana enfrentan a un mejor equipo y más poderoso que son los Packers en Green Bay quienes no han perdido en todo el año su récord es 7-1 ATS en el Lambeau Field. A primera vista parece que será un partido fácil para el equipo en casa pero lo cierto es que si analizamos todo parece que será un partido más cerrado de lo esperado. Estos equipos se enfrentaron en la semana 3 en San Francisco y ciertamente jugaron bien los Packers con sus jugadores estrella Aaron Rodgers, Devante Adams y Aaron Jones pero apenas si sacaron el triunfo por 30-28.

En mi opinión este será un partido complicado para los Packers que sufren siempre con equipo que saben correr la pelota. La defensa de los 49ers es muy buena, optan mucho por el juego físico que puede sacar de balance a las mejores ofensivas y provocar intercepciones. Es mucho pedir a los 49ers ya que son el equipo visitante y aparte el factor de la temperatura es importante Green Bay es un lugar helado en esta época del año lo cual será difícil para este equipo de California. No apostaría en contra del mejor QB de la NFL Aaron Rodgers , por lo Green Bay puede ganar y San Francisco seguramente cubrirá los puntos, aunque si gana SF no me soprendería.

Domingo 23 de enero 2022

Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs – Chiefs 1.5 AFC

Lo que hizo Buffalo contra la defensa de New England el fin de semana pasado fue impresionante. Simplemente no hubo respuesta ante la explosiva ofensiva de los Bills que se mostró imparable. Buffalo opto por los pases pero también por correr la pelota con Devin Singletary . Los Chiefs eliminaron a los Steelers el pasado fin de semana pero tampoco fue un partido espectacular. Estos dos equipos ya se enfrentaron en la Semana 5 los Bills fueron a Kansas City y dominaron a los Chiefs quienes fueron objeto de 2 intercepciones y al QB se le cayó el balón 2 veces. Fue un juego muy malo de los Chiefs en resumen y los Bills tomaron ventaja terminando el partido en 38-20.

Aquí el factor revancha es lo que buscará Kansas City y a su favor es difícil para un equipo ganar dos veces en el estadio de otro equipo , los Bills por su parte también tienen su factor venganza y como olvidar que la temporada pasada en los playoffs Kansas los eliminó. En cuanto a lesiones nos preguntamos si estará bien Clyde Edwards-Helaire y del lado de Buffalo no sabemos si estará listo su defensivo Tre’Davious White.

Si el partido fuera en Buffalo tomaría a los Bills para ganar por 10 puntos pero el juego será en la casa de los Chiefs el Arrowhead Stadium. Creo que el equipo que logre interceptar más veces el balón ganará este juego. Ciertamente no ha sido la mejor temporada para Patrick Mahomes pero creo que tiene la experiencia en los playoffs por tanto escogería a ganar a los Chiefs y a cubrir los puntos. Seguramente será un partido de alto puntaje y cerrado.

Los Angeles Rams @ Tampa bay Buccaneers – Buccaneers 3.0 NFC

Ambos partidos ganaron en la Ronda de Comodínes el fin de semana pasado se enfrentan ahora por segunda ocasión. En la Semana 3 los Rams lograron frustrar a Tom Brady y la ofensiva de Tampa, le ganaron 34-24. En el juego Brady lanzó 55 pases los Bucs trataban a toda costa de mantenerles el paso a la ofensiva de los Rams pero no lo lograban. Para vencer a los Rams debes saber correr la pelota y esto es un tema para Tampa Bay ya que está lesionado su RB Leonard Fournette y esta cuestionable para este juego , en los pases los Bucs son buenos con receptores como Mike Evans y Rob Gronkowski.

Del lado de los Rams está su QB Matt Stafford, que tiene un excelente equipo con Cooper Kupp, , Odell Beckham Jr, Tyler Higbee y Cam Akers. Los Rams han aumentado a sus filas a un veterano el LB Von Miller que si algo tiene es motivación ha estado jugando muy bien junto al peligroso Aaron Donald. Este juego seguramente será para Los Angeles. La única forma en que los Rams pueden perder es sí tienen muchos castigos e intercepciones.

Tampa Bay si quiere tener oportunidad de ganar el juego en la Ronda Divisional deben correr la pelota y proteger a Tom Brady para que pueda hacer sus pases. Si los Buccaneers ganan este juego será una de las victorias más destacables de la carrera de Brady , pero recordemos que ya tiene 44 años y quizá es mucho pedir para un QB futuro integrante del Salón de la Fama. Creo que los Rams pueden ganar y cubrir los puntos.