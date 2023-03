8M: CÓMO APOYAR A LA DISTANCIA

El violeta de las jacarandas combina con los pañuelos verdes que en los últimos años, han salido a marchar sobre las calles en un grito unísono por la justicia, la equidad y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Este #8M, Día Internacional de la Mujer, se congregan cientos de mujeres de todas las edades a tomar el espacio público como una protesta en contra de todo aquello que oprime, lastima y asesina mujeres en este país.

Puedes estar o no de acuerdo con las manifestaciones y las formas en que éstas son llevadas a cabo. Pero si la negativa va más allá del entendimiento o simplemente eres una mujer que no pudo acudir o una persona que quiere colaborar en las actividades, aquí te dejamos una lista de cosas que puedes hacer este #8M si no te es posible asistir.

INVESTIGA Y PROFUNDIZA EN EL TEMA

NO FELICITES A NADIE

DIFUNDE INFORMACIÓN VERIFICADA

SÉ EL CONTACTO DE MONITOREO DE QUIENES ASISTAN A LA MARCHA

HAZTE CARGO DE TI MISMO

NO VANALICES EL DÍA

NOMBRA LAS VIOLENCIAS

COMPARTE EL TRABAJO DE MUJERES

HAZ UNA DONACIÓN

No dejes que la desinformación nuble tu criterio. El abanico de posibilidades de plataformas fidedignas es amplio y el internet va más allá de videos con fotos descontextualizadas. No necesitas ser feminista para comprender la magnitud de la violencia a la que somos sometidas diariamente las mujeres. Sólo es preciso abrir los canales de información adecuados y no negar las realidades para poder conocer abiertamente del tema.No se trata de una fecha de celebración ni mucho menos fiesta. Es una fecha que dolosamente tuvo que colgarse en el calendario como una necesidad para visibilizar la violencia y opresión de la que somos sujetos las mujeres. Aunado a que el #8M se tomó en conmemoración de las costureras en pie de lucha en Nueva York que murieron en un incendio exigiendo mejores condiciones laborales. Así que, felicitar a una mujer en un día como hoy es como felicitar a un estudiante el dos de octubre. ¡No lo hagas!Quizá el perro con violeta de genciana que aparece cada año como una acusación de los «destrozos de las feministas» parezca atractivo para compartir, pero hacerlo solo fomenta la mala imagen que se tiene sobre las acciones directas y las exigencias de justicia. No compartas nada que no hayas verificado antes y que no sea imparcial con la información.Una manifestación puede presentar diversas eventualidades que requieran contención de cualquier tipo. Procura tener tus redes sociales permeables y mantente al tanto de tus compañeras siguiendo sus ubicaciones en tiempo real o informándoles de cualquier suceso en el transcurso de la marcha del #8M.No se trata de que solo este día las mujeres con las que vives dejen de hacer labores domésticas. Es un excelente día para retirar los roles de género y hacerse cargo de uno mismo como adultos funcionales.No formar parte del consumismo de marcas que se cuelgan de una fecha como esta también es una forma de ser partícipes de las acciones por el #8M. Recuerda que grandes marcas que anuncian descuentos o promociones forman parte de las listas de explotadores laborales de mujeres.Todas y todos hemos sido testigos de diferentes tipos de violencias contra las mujeres. Guardar silencio frente a ellas nos vuelve cómplices indirectos y fomentan la perpetuación de las mismas. Recuerda que el miedo puede ser paralizante, pero al mismo tiempo, un detonante para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.Es una fecha excelente para difundir el trabajo de las mujeres en distintos ámbitos. Esto, ayuda a visibilizarlas y contribuye a ir erradicando la violencia económica y artística de la que son sujetas.Existen diversas colectivas y fundaciones no gubernamentales que apoyan a mujeres que atraviesan distintos tipos de violencia. Si está dentro de tus posibilidades económicas, realiza una aportación para que puedan continuar con esa titánica labor. Estas son solo algunas ideas para unirte a la conmemoración del #8M pero puedes realizar más si no te es posible asistir, si eres hombre y no quieres protagonizar en la marcha o si buscas desaprender la historia y los comportamientos que perpetúan el orden de machismo que impera sobre la sociedad.