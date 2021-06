A Glitch In the Matrix, se trata de un documental dirigido por Rodney Ascher. Acaba de ser estrenada el pasado mes de enero en el Festival de Cine de Sundance y para febrero se lanzó en cines y en plataformas digitales por Magnolia Pictures. E tema que aborda es la existencia del ser humano, nuestra existencia y la teoría de la simulación en la que podríamos estar viviendo.

En el elenco podemos ver a: Nick Bostrom, Joshua Cooke, Erik Davis, Paul Gude, Emily Pothast y más.

¿Qué pasa si en realidad vivimos en una simulación y el mundo tal como lo conocemos no es real? Para abordar esta idea el cineasta Rodney Ascher (Room 237, The Nightmare), utiliza el destacado discurso de Philip K. Dick para adentrarse en la ciencia, la filosofía y la teoría de la conspiración.

Otro plus que trae A Glitch In the Matrix, son entrevistas con personas reales envueltas en avatares digitales y una amplia gama de voces, tanto de expertos como de aficionados. Qué tal si la teoría de la simulación no es ciencia ficción sino un hecho, y la vida es un videojuego jugado por una entidad desconocida, entonces, ¿quiénes somos realmente? Éstas preguntan asaltarán tu mente después de que veas el documental, pues hay varias cosas que casi nunca nos preguntamos o no reflexionamos a detalle.

El filme puede clasificarse entre ciencia ficción e historia de terror, A Glitch in the Matrix en esta exploración multimedia de la Hipótesis de simulación, Ascher busca la respuesta incluso con evidencias filosóficas y explicaciones científicas. Lo que te dejará frío al tomarlas en cuanta y aplicarlas a ese nuevo enfoque de nuestra vida.

No te contamos más, mejor ve directo a las plataformas digitales a verla por ti mismo. Se encuentra disponible a Amazon y Filmaffinity.

