A MOMENT IN MÉXICO: SERIE DE DOCUMENTALES DEL NEW YORK TIMES QUE RETRATA EL MÉXICO DE HOY

El famoso periódico The New York Times, se unió a mexicanos talentosos para presentar algunos de sus cortos, que muestran el México actual a través de diversas situaciones que se han vivido en el país durante los últimos años. A Moment In México.

Un total de seis documentales dirigidos, creados y producidos por puros mexicanos, en donde se muestra la cara del México de hoy, abordando temas como corrupción, contaminación, narcotráfico, cultura, la destrucción de la sociedad y el terremoto ocurrido en septiembre de 2017.

Este increíble especial le brinda la oportunidad al gran talento mexicano a tener exposición en su trabajo, para poder compartir su arte y a la vez brindar atención a las situaciones sociales que México está viviendo.

EN MÉXICO SE ESTÁN PRODUCIENDO ALGUNOS DE LOS MEJORES DOCUMENTALES DEL MUNDO. EN ESTA SERIE, SEIS CINEASTAS MEXICANOS PRESENTAN UNA MIRADA SOBRE SU PAÍS.

El primer documental que lleva por nombre Ciudad Herida nos muestra como el país vivió la terrible catástrofe del 19 de septiembre del 2017; en donde el terremoto unió a todos los mexicanos, mostrando el lado más humano y sensible durante momentos sumamente difíciles, los directores Santiago Arau Pontones y Diego Rabasa nos muestran la reacción de la sociedad de aquel fatídico día.

El segundo corto fue dirigido por Everardo González y se titula Lo Niños de la Narcozona retrata la vida de una maestra que intenta inculcar la mejor educación posible a sus estudiantes que tienen padres o familiares que pertenecen al crimen organizado del país; la casi imposible misión de enseñar a un pequeño, que vive en esa situación, valores como humanidad, respeto y honestidad está crudamente retratado en este documental.

Indra Villaseñor Amador, es la directora de Un Prisionera en la Familia, en donde nos habla de Alberto, un hombre con una enfermedad llamada ‘Korsakoff’, y debido a este padecimiento su familia lo aísla de la sociedad por más de 20 años.

El Buzo habla del amor y pasión que un hombre tiene por su profesión, aunque ésta sea ser buzo de alcantarillas; visto desde la perspectiva del director Esteban Arrangoiz, esta historia nos ejemplifica la metáfora sobre encontrar belleza y placer aunque la hallemos acumulada en la basura.

Sergio Blanco, director de La Palabra Justa, cuenta la historia de Lupita Pérez Holguín, un testimonio vivo de cómo es la vida en prisión para aquellos que sólo hablan lenguas indígenas y no cuentan con un intérprete preparado que les pueda apoyar con su situación legal, por lo que la justicia en esos casos es lejana y escasa.

EN LOS OJOS DE MÉXICO

Esta serie no busca retratar a México de manera abarcadora; eso sería virtualmente imposible. En cambio, por medio de estos seis documentales cortos, esperamos que la audiencia piense al país de nuevas maneras a través de la mirada de los artistas para quienes México es su hogar.

Un hombre que adora un trabajo al que otros rehuirían; una ciudad que se moviliza frente al desastre; una maestra que batalla para dirigir la moral de la próxima generación: en conjunto, los cineastas que cuentan estas historias están entre el talento emergente más destacado de México hoy. Han logrado captar a personajes que no son tratados usualmente en los medios globales, pero que dicen algo sobre cómo es el país en la actualidad.

CIUDAD HERIDA

Director: Santiago Arau Pontones y Diego Rabasa

Este relato del terremoto de 2017 en la parte central de México, por medio de tomas de dron, muestra la fortaleza y resiliencia que se vieron en un momento de crisis.

“El terremoto de 1985 sacudió no solo la ciudad, y dejó tras de sí muerte y destrucción, sino también el orden social. Ante la inoperancia, la pasividad y la corrupción de las autoridades del gobierno fue la sociedad civil la que tomó las riendas del desastre. Aquella imagen, la del poder de la sociedad que se organiza, retumbó en la psique de nuestra generación. Ante la nueva sacudida, la respuesta natural de la inmensa mayoría de los habitantes fue salir a la calle. Fue tal la solidaridad demostrada que los nodos del desastre estaban desbordados de ayuda. Este documental captura la esencia de esta nueva herida en la historia de la ciudad, una fecha en la que la tierra nos dio un nuevo recordatorio de la fragilidad de nuestros cimientos”.— Santiago Arau Pontones y Diego Rabasa

NIÑOS EN LA NARCOZONA

Director: Everardo González

¿Cómo es ser el hijo de pandilleros y narcotraficantes? Y ¿cómo es enseñarles a esos niños?

“Este cortometraje nos habla de lo complejo que es educar en un clima de violencia, donde los maestros no solo deben adaptarse a las condiciones sindicales, a las reformas educativas, los bajos salarios, las distancias y el aislamiento, sino también al gran reto que supone ofrecer un sistema moral en comunidades en las que este concepto está fracturado. ¿De qué manera decirle a un niño que lo que su padre o sus hermanos hacen lastima todo el entramado social cuando ha aprendido que lo normal es la pertenencia a ese orden moral?”.— Everardo González

UN PRISIONERO EN LA FAMILIA

Directora: Indra Villaseñor Amador

Por desesperación, una mujer ha tenido a su hijo, con una enfermedad mental, encerrado en una habitación desde hace más de veinte años.

“El prisionero familiar nos retrata una realidad de México en la que la falta de información, apoyo y oportunidades provocan que las personas tengan que tomar las medidas que sean necesarias para sobrevivir. La realidad que viven muchos mexicanos está directamente relacionada con el estatus económico de cada quien; desgraciadamente, a nuestros protagonistas les tocó el lado amargo. Este documental comparte un pedazo del dolor y las circunstancias que llevó a una madre a encerrar a su hijo en un cuarto en el patio de su casa”.— Indra Villaseñor Amador

EL BUZO

Director: Esteban Arrangoiz

Un solo buzo es empleado por el gobierno de Ciudad de México para despejar las enormes coladeras y sistema de aguas negras de la urbe. A él le fascina el trabajo.

“México está viviendo una época de crisis humanitaria, de putrefacción, de basura. El buzo es un ejemplo de cómo el ser humano, a través de su oficio, es capaz de encontrar belleza, placer y su lado más humano dentro de esa basura. Eso me conmueve, me da esperanza y me mueve a hacer cine; creo que México necesita historias como esta”.— Esteban Arrangoiz

LA PALABRA JUSTA

Director: Sergio Blanco

Muchas personas indígenas que pasan por el sistema de justicia de México deben navegarlo sin ayuda de un intérprete, incluso cuando no hablan español.

“Conocimos a Lupita [Pérez Holguín] durante la investigación que emprendimos a lo largo del país para preparar nuestro próximo documental. Su implicación con el testimonio de los internos, que buscan en ella una guía para resistir la desorientación en la cárcel, nos transmitió inmediatamente su compromiso por acortar distancias y enfrentar la disfuncionalidad lingüística del aparato judicial mexicano. ¿Cómo es posible garantizar el acceso a la justicia cuando faltan los medios fundamentales para el entendimiento? Frente a esta contradicción, Lupita tiende puentes para la comunicación y ofrece alternativas para la transformación democrática; su dedicación cotidiana promueve la construcción de un sistema de justicia más incluyente y eficaz ante la diversidad cultural y lingüística de México”.— Sergio Blanco

UNSILENCED

Directora: Betzabé García

Un activista fue asesinado durante la transmisión de un programa de radio para residentes desplazados, como él, de un poblado rural de México.

“Unsilenced cuenta la historia de Atilano Román Tirado, activista y locutor del programa de radio Así es mi tierra. Por medio de su historia aprendemos quién era él y los riesgos que asumió al dirigir el movimiento de la presa Picachos. Recuerdo la primera vez que hablamos con él: sus ojos irradiaban fuerza y ​​coraje. Nos dijo que esa era su misión, que alguien tenía que estar al frente del movimiento. Al igual que Atilano, muchos activistas y periodistas buscan una reconstrucción social, un resurgimiento moral. Este cortometraje busca honrar a todas las personas que han arriesgado sus vidas en la búsqueda de la justicia y el amor hacia los demás”.— Betzabé García