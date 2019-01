NO TE PIERDAS EL ABIERTO DE AUSTRALIA DEL 14 AL 27 DE ENERO

Esta semana comenzó uno de los eventos de tenis con mayor número de participantes en Melbourne, Australia. En su edición No. 107 el Australian Open nos da la oportunidad de disfrutar de numerosos partidos con tenistas de primer nivel como Federer, Nadal de regreso a la canchas, Dimitrov, Djokovic, Zverev por mencionar solo algunos y del lado de las mujeres Sharapova, Wozniacki, Osaka, las hermanas Williams, entre muchas más.

En total son 25 canchas, de superficie dura (plexicushion) con un característico intenso tono azul. Las principales canchas son la Rod Laver Arena, Melborune Arena y Margaret Court Arena. En estas tres canchas por obvias razones juegan los tenistas de mayor renombre.

A diferencia de otros años ahora se les permitirá a los hombres un break de 10 minutos después del tercer set si el índice de humedad supera los 4.0, sin duda una decisión acertada, recordemos como afecto esta cuestión a los tenistas en su rendimiento en el US Open 2018 en el pasado mes de septiembre, es inolvidable como en ese torneo el suizo Federer perdió de manera inaudita contra el australiano John Millman, más que por la diferencia de edad como creyeron algunos, fue por la condiciones de humedad en un clima de más de 30ºC.

Han pasado pocos días del torneo y los favoritos ya se perfilan al momento ya pasaron la segunda ronda Nadal, el ganador del año pasado Federer, Djokovic y Zverev.

Por su parte en mujeres ya superaron la segunda ronda Sharapova, la ganadora del año pasado de este torneo C. Wozniacki , la polémica Serena Williams y la ganadora del US Open 2018 Naomi Osaka, sin embargo quizá la única sorpresa al momento sería la eliminación del británico Andy Murray en su partido contra el español Roberto Bautista, aunque quizá no fue tan sorpresivo ya que declaró en conferencia de prensa que ya pensaba en el retiro debido a su lesión de cadera.

No se pierdan este torneo que como dato informativo en 2012 fue testigo de uno de los partidos más memorables para cualquier seguidor del deporte blanco. Quién no recuerda la final entre Novak Djokovic y Rafael Nadal en un partido de 5 horas y 53 minutos que finalizó a la 1:53 am, Djokovic se coronó como triunfador.

El 18 y 19 de enero es la tercer ronda, el 20 y 21 de enero es la cuarta ronda, el 22 y 23 los cuartos de final, el 24 y 25 las semifinales para culminar el 26 y 27 de enero con las finales. No hay pretexto para no disfrutar de tenis de primer nivel y por ahí echar un vistazo a nuestros favoritos, previo al torneo que viene próximamente a nuestro país con el Abierto Mexicano que se celebrará en Acapulco, que si bien no cuenta con un cártel tan amplio como el de Australia, si contaremos en nuestro país con figuras como Nadal, Zverev, Isner o Dimitrov, sin duda otro torneo que no podemos perdernos del próximo 25 de febrero al 2 de marzo 2019.