ABIERTO DE AUSTRALIA: PRIMER GRAND SLAM 2021

Fechas: 8 de febrero al 21 de febrero 2021

Comenzó el pasado 8 de febrero el 1er Grand Slam de este 2021 el Australian Open o mejor conocido como el Aussie Open torneo que no ha estado exento de problemas derivados del Covid, previo a que empezara el torneo un trabajador que dio positivo en uno de los hoteles lo que obligo a que cerca de 600 personas relacionadas con el torneo tuvieran que aislarse y hacerse pruebas.

También se acordó que todos los participantes que llegarán al torneo tendrían que cumplir con una cuarentena de 14 días previo al inicio del torneo, durante ese periodo ya hubo algunos casos positivos.

La jugadora española Paula Badosa, dio positivo en su séptimo día de cuarentena y se le traslado a otro hotel también Sylvain Bruneau entrenador de la canadiense Bianca Andreescu –campeona del US Open 2019- dio positivo en cuanto llego a Australia motivo por el cual a los que llegaron en el mismo avión se les puso de inmediato en cuarentena y se les hicieron pruebas necesarias.

Las medidas en el evento son muy estrictas dado que en el Estado de Victoria que alberga el evento hace más de tres semanas no registraron más casos Covid-19 es por eso las alarmas que se prenden por un solo caso positivo en el torneo.

A fin de garantizar la seguridad de los asistentes y poder realizar el rastreo de contactos dividieron el torneo en 3 zonas. (Rod Laver Arena, Margaret Court Arena y John Cain Arena).

La venta de boletos se realiza en base a los lineamientos de distanciamiento social siguiendo la regla de mínimo 6 pies de distancia que equivale a 1.83 metros aproximadamente.

A esto se le conoce como Pod Seating esto quiere decir que la venta de boletos se realiza como grupo, si planeas asistir al evento puedes comprar hasta 6 boletos y sentarte junto con amigos y familiares, el espacio que hay se da solo entre gente que no es de tu grupo a estas “burbujas” se le conoce como Fan Pods y ya se puede ver esto en eventos de la NBA, MLS, NHL, NFL, NASCAR.

En esta nueva forma de adquirir boletos para eventos públicos de no poder asistir al evento, no puedes vender tu boleto de manera individual si quieres venderlo tiene que ser en forma grupal.

En cuanto al público asistente al empezar el torneo solo se permitía el 50% de asistencia por día esto eran aproximadamente 30,000 personas. Desgraciadamente hubo un brote la semana pasada en un hotel parece que fueron 5 personas y por ese motivo se prohibió la entrada del público en general, ojalá que si se permita pronto ya que cambia completamente la dinámica de los juegos. El poco público que se ve en el torneo ahora son familiares o entrenadores de los jugadores.

En este torneo por primera vez en un Grand Slam no habrá jueces de línea se optará por la tecnología –live electronic line calling- a fin de tener menos gente en el área de canchas. Los únicos que podrán estar en las canchas son jugadores, el juez en su silla – chair umpire– y los llamados ball boys.

Los favoritos para ganar este torneo son el No.1 Novak Djokovic que ha ganado 8 veces este torneo y el No.2 Rafael Nadal que desde 2009 cuando le ganó la final a Roger Federer no ha vuelto a ganar un título en este Grand Slam, esperemos que sus dolores de espalda lo dejen llegar lejos en este torneo parece que le han inyectado cortisona y le ha funcionado porque ayer en tan solo 3 sets venció al italiano F. Fognini.

Otro favorito era el No.3 Dominic Thiem ganador del US Open 2020 quien el año pasado jugo la final contra Djokovic en un apretado partido de 5 sets pero para sorpresa de todos la semana pasada quedó eliminado por el búlgaro G.Dimitrov que le ganó los 3 sets. Otro que no podemos descartar es al temperamental ruso No. 4 Daniil Medvedev y el griego Stefano Tsitsipas.

De lado de las mujeres la estadounidense Sofia Kenin –WTA 2020 jugadora del año- fue la ganadora de este torneo el año pasado. Las favoritas en las apuestas son la australiana Ashleigh Barty, que con su participación en este torneo marca su regreso a un Grand Slam desde hace casi un año que se mantuvo fuera de los torneos.

La japonesa Naomi Osaka , Simona Harlep y las estadounidenses Jessica Pegula – heredera de los Bills de Buffalo- y Serena Williams quien no ha podido ganar otro Grand Slam desde 2017 que gano el Abierto de Australia por 7ta vez, nuevamente la vemos en su búsqueda de su 24to. Grand Slam.

Este año se ve en mejor forma con menos kilos, por ende más ágil, atlética pero aún así tiene como competidoras jugadoras muy fuertes no será fácil que lo logré a meses de cumplir los 40 años.

Esta semana entramos a los Cuartos de Final vienen partidos muy buenos en especial el martes 16 de febrero juega de lado de las mujeres Serena Williams contra Simona Halep , B. Andreescu contra Z.Diyas en hombres ese mismo día N.Djokovic contra A. Zverev, A. Rublev contra D. Medvedev, S.Tsitsipas contra R. Nadal.

Las finales serán este fin de semana sábado 20 y domingo 21, es un enigma aún si habrá público o no hasta el momento sigue prohibida la entrada de público en general.

Es un torneo muy particular favorito de fanáticos y jugadores, recordemos que en Australia están en medio del verano diferencia de nosotros que estamos en invierno, si bien los tenistas están acostumbrados a jugar en este país con este clima eso no quita que cada año las condiciones son más adversas. La humedad es del 40% aproximadamente y temperaturas que llegan a veces a los 40oC es un torneo desgastante físicamente para todos los tenistas.

Las temperaturas cambian drásticamente por eso los jugadores deben usar varias raquetas durante todo el torneo, las temperaturas altas afectan la forma en la que la pelota rebota y gira, también cuando hay mucho calor la presión del aire dentro de la pelota es mayor y los rebotes son más fuertes, la humedad provoca que la pelota sea más lenta y pesada y el viento influye en los cambios de trayectoria. Por todas estas cuestiones y aparte todos los protocolos Covid-19 en verdad física y mentalmente no es fácil para ninguno de estos tenistas pararse en estas canchas.