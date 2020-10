DISEÑO Y UTOPÍA EN EL ABIERTO MEXICANO DE DISEÑO

El Abierto Mexicano de Diseño es un festival internacional que cada año reúne y celebra a la comunidad de diseño hecho en México, su principal objetivo es promover, exhibir, apoyar y divulgar el diseño mexicano y darle un impulso internacional.

La temática de este año será “Diseño y utopía. Del manifiesto a la acción, la cual fue planteada por la curada invitada Jimena Acosta. Esta idea explora la utopía ambiental, social y política desde la perspectiva del arte y el diseño.

Este año su programa público 24 horas será transmitido desde un foro en Ciudad de México, la asistencia será reducida, pero llegará a un mayor numero de personas, gracias a las plataformas digitales.

«24 Horas es una escuela ficticia, una charla, un auditorio, un stand up, una mesa redonda, una sesión de terapia, un recreo, un show and tell, un congreso, un concierto, un taller de artesanía, un teatro digital…»