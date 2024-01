Aborted regresa a México este 2024

Tras una presentación exitosa en la séptima edición del México Metal Fest en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tenemos la oportunidad de ver nuevamente en vivo a la agrupación de metal más importante de Bélgica, la banda de death metal / grindcore: Aborted, quienes estarán tocando en las ciudades de Guadalajara y CDMX durante el mes de enero de 2024.

Aborted CDMX 2024

Los belgas cuentan con una trayectoria de casi 30 años, así como miembros de Bélgica, Islandia, Estados Unidos e Italia. Durante este tiempo, han sacado a la luz 11 LP’s, así como 4 EP’s y un DVD, sentando las bases del metal extremo. Su álbum debut: The Purity of Perversion (1999, Uxicon Records) los ha llevado a través de un proceso de maduración en la que pasaron de ser una banda de brutal death a una banda más enfocada en el death puro y el grindcore, siendo muestra de esto su último álbum: Maniacult (2021, Century Media).

Aborted



La banda también se caracteriza por su vestimenta en varios de sus conciertos inspirada en el álbum Goremageddon: The Saw and the Carnage Done en la que visten trajes de cirujanos manchados de sangre, así como guantes y máscaras, similares a las que vimos con General Surgery en su presentación en México.

A la banda han pertenecido músicos como Dirk Verbeuren, el conocido baterista quien también ha formado parte de la banda belga Scarve, Soilwork y actualmente es parte de la alineación de

Megadeth. La banda se estará presentando en la CDMX el sábado 27 de enero de 2024 en el ya conocido Foro 28 como parte de las presentaciones que hará en nuestro país. Los boletos pueden ser adquiridos en Passline, así como en el Foro 28, el Chopo y Red Riot Ink. Cacique Entertainment los invita a esta presentación única.