Absolut y el arte: artistas que han vestido a esta botella de vodka

No cabe duda que el vodka Absolut es uno de los más icónicos del mundo. Su botella se posicionó com una de las favoritas del mercado desde hace varias décadas. Sin embargo, esto se debe a algo más que la calidad de su interior.

Desafiando el dicho que dice: no juzgues un libro por su portada, Absolut ha sabido rodearse de grandes artistas para vestir su botella, de manera que no sólo lo compre por su sabor o calidad, sino que te lleves a casa una pequeña obra de arte que no quieras tirar jamás.

A lo largo de décadas han sido muchos los artistas que han pasado por las filas de Absolut, logrando crear colecciones increíbles que sirven de inspiración para nuevas generaciones de aficionados al arte. Te dejamos aquí varios ejemplos de estas colaboraciones.

Absolut Warhol

Empecemos por el principio. El primer artista que plasmó su obra en una botella de Absolut no podía ser otro que Andy Warhol, líder del movimiento de arte pop. Con el paso del tiempo estas botellas se convirtieron en un ícono mientras su precio aumentó exponencialmente con el pasar de los años.

Dr. Lakra

En 2014, Absolut presentó una colección llamada países. En ella, participaron artistas de diferentes latitudes y culturas. Por parte de México, la responsabilidad de vestir la botella fue del artista plástico Dr. Lakra quien logro dar vida al espíritu de nuestro país con un diseño que retrata tres símbolos fundamentales de la cultura maya: los dioses Hurakan y Kukulkan, y Balam, el invencible guerrero jaguar.

Mode

“Reflejando el mundo de la moda” El diseñador de moda Gareth Pugh vistió la botella de Absolut con un atuendo increíble. La botella pareciera estar formada por espejos, una elegante banda de seda azul envuelve la parte superior con el texto bordado. Una edición que también incluyo al fotógrafo Sharif Hamza y la modelo Shannan Click para la campaña publicitaria.

Absolut Rock

Esta edición limitada le rinde homenaje al rock. Se trata de una colaboración con el fotógrafo Danny Clinch y la banda de rock australiana Wolfmother. En esta ocasión la botella de Absolut está envuelta en cuero con estoperoles que captura la esencia del día a día de la banda e invita a experimentar un poco del sueño del rock clásico.

Absolut 100

Aquí no solo cambió la presentación, también se le dio más carácter al vodka con un grado alcohólico de 50%, logrando sensaciones únicas. En cuanto al diseño, sobresale su color negro, con un estilo sencillo y elegante. Pero Absolut no se quedó ahí, para esta misma edición lanzó en colaboración con el diseñador suizo Philipp Plein, una nueva cara del Absolut 100, llevando la elegancia a otro nivel. El diseñador vistió la botella negra de Absolut con incrustaciones de cristales de Swarovski que forman una calavera, convirtiéndola en una de las más exclusivas y de la cual sólo hubo 100 ejemplares.