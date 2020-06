Seguramente ya muchos conocemos Abstact: The Art of Design, una serie de documentales de arte por Netflix. Y es justamente el séptimo episodio, Platon: Photography uno de los que no puedes perderte.

El capitulo trata sobre Planton Antoniou, un increíble fotógrafo de retratos británico que actualmente reside en Nueva York. Entre sus fotografías más importantes, incluyen a algunas de las personas más poderosas de nuestra generación, por ejemplo: Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, Vladimir Putin, Muammar Gaddafi.

“Gadafi no solo estaba posando para mí, estaba posando para América». Platon

Platon cuenta su técnica para capturar la esencia de las personas a quien retrata. Revela los secretos de su forma de trabajo que lo han llevado a lograr fotografías icónicas de varios personajes reconocidos. El manejo de la luz, el blanco y negro y sobre todo como es que consigue capturar el alma de todos los que posan frente a su lente.

El artista ha trabajado ya para las revistas George, Rolling Stone, The New York Times Magazine, Vanity Fair, Esquire y GQ.

También es el creador de Portraits of Power, pues se ha ganado el título de fotógrafo de la escena política más reconocido de los últimos años. Actualmente trabaja para la revista The New Yorker. Cuenta también con una serie fotográfica que es justamente lo que aparece en ese episodio; un seguimiento cuando hace los retratos a Colin Powell y a un grupo de mujeres que han sufrido de abuso sexual.