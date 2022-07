Actividades culturales de la CDMX en julio

Julio trae consigo las esperadas vacaciones de verano. Aquí te dejamos las mejores actividades culturales que podrás visitar durante un fin de semana o cualquier día que tengas libre.

Vienen varios conciertos, exposiciones, actividades culturales, ferias y más. Aprovecha el ambiente relajado y festivo del verano y date una vuelta por la Capital para aprender más de arte, sacarte unas bonitas selfies, o arma tu plan perfecto de fin de semana con tus amigos, pareja o toda la familia. Ya sabes que la CDMX tiene de todo, incluyendo las mejores actividades culturales.

Surrealismo en diálogo

En Bellas Artes se encuentra una imperdible exposición. La cual cuenta con las creaciones de Diego Rivera, René Magritte, Remedios Varo, Max Ernst, María Izquierdo y Leonora Carrington. Una exhibición única en su tipo, pues se trata de un trabajo en conjunto con el Museo Boijmans Van Beuningen de Países Bajos.

Son casi 300 obras surrealistas las que estarán expuestas en el recinto que mandó construir Porfirio Díaz, destacando pinturas, fotografías, libros, esculturas, muebles y escenas cinematográficas.

La exposición estará hasta el 2 de octubre del 2022 en el Palacio de Bellas Artes. Los horarios son de martes a domingo de 11:00 hrs a 17:00 hrs.

Leonardo Da Vinci y sus seguidores

La exposición «Leonardo Da Vinci y sus seguidores» muestra su labor como mentor. A través de 11 óleos y 2 dibujos, que hacen parte de la exposición «Leonardo Da Vinci y sus seguidores«, podrá apreciarse en Ciudad de México el trabajo conjunto y el legado de este artista del Renacimiento.

Es exhibida en la galería Torre del Reloj de la alcaldía Miguel Hidalgo, en el poniente de Ciudad de México, ya que sigue siendo parte de las actividades promotoras de los 500 años de la muerte de Da Vinci que ese conmemoraron en 2019.

La exposición privada estará disponible hasta el 25 de noviembre y los lunes contará con entradas gratuitas. Horario: lunes a domingo de 10:00 a 19:00 hrs.

The Zone, Chernobyl

Proyectos Monclova presenta la exposición «The Zone, Chernobyl (2013-2020)», del artista mexicano Raúl Ortega Ayala. Por primera vez se presenta en México la producción fílmica y fotográfica del proyecto The Zone, en la que se exhiben las repercusiones ambientales derivadas del accidente ocurrido en 1986 en la planta de energía nuclear de Chernóbil, Ucrania, y las consecuencias en la vida de sus habitantes.

La narración es a través de fotografías, pero el artista también presentará el filme The Zone (2013-2020), en el que recupera testimonios de los antiguos habitantes de Prípiat.

Se encuentra disponible hasta 13 de agosto, en Proyectos Monclova. Ubicado en Lamartine, 415 – Polanco V Secc, Miguel Hidalgo CDMX. La entrada es gratuita, con un horario de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Nan Goldin

Por primera vez en México, la exposición Nan Goldin da cabida al importante legado de la artista estadounidense a las artes visuales, a la revolución sexual y, más recientemente, al reconocimiento a la crisis de opioides en Estado Unidos, el cual desde 2017, la artista transformó en una postura activista.

La muestra reúne dos obras icónicas de Nan Goldin. The Other Side retoma algunas de sus fotografías más tempranas; y Memory Lost es su obra más reciente.

La exhibición se inauguró desde el pasado 4 de junio y estará disponible hasta el 4 de septiembre. Los horarios de visitas son de martes a domingo de 11:00 a 17:00 horas. La entrada cuesta $80 pesos, con descuento aplicable a estudiantes, maestros, adultos mayores o menores de 12 años. La entrada es libre los días domingo.

Detrás de los andamios

Del 18 de mayo, todo el mes de junio y julio, hasta el 20 de agosto, el Museo de Arte Moderno celebra el centenario del muralismo mexicano con la exposición temporal Detrás de los Andamios. Se trata de un interesante recorrido fotográfico a través de los procesos de creación de los muralistas más representativos en México, como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y más.

Esta exposición ofrece una visión interiorizada sobre la historia de un movimiento que marcó la revolución cultural más importante en nuestro país.

Tesoros de Egipto

Una exposición temporal que alberga el Palacio de Minería. Tesoros de Egipto, cuenta con una curaduría que ostenta alrededor de 200 piezas en exhibición. En esta muestra encontrarás réplicas de diversos objetos de culto, uso cotidiano y ceremonial del Antiguo Egipto, desde amuletos hasta sarcófagos.

Es una colaboración entre la embajada de la República Árabe de Egipto, la Fundación Sophia, y el Palacio de Minería. La muestra réplicas exactas de diversas piezas que forman parte de museos internacionales, como el Louvre en Francia y el Museo Británico en Londres.

Estará disponible a partir del 27 de julio hasta el 30 de septiembre, en el Palacio de Minería con un horario de miércoles a domingo. De 10:00 a 17:45 hrs. La entrada es libre.

Urs Fischer: Lovers

Se trata de la exposición del famoso artista suizo Urs Fischer. Esta instalada en el Museo Jumex en la Ciudad de México. Y definitivamente es una de las exhibiciones que no puedes perderte del artista visual contemporáneo; ya que Fischer maneja escultura, instalación, fotografía, dibujo, pintura y ediciones, empleando una variedad de materiales y procesos que no se sujetan a una clasificación.

Lo mejor: la entrada es libre. Aprovecha estos meses veraniegos ya que la exhibición dura hasta el mes de septiembre.

Exhibición disponible hasta el 18 de septiembre. En horarios de martes a viernes de 10 de la mañana a 5 pm; sábados de 10 am a 7 pm; y domingos de 10 am a 5 pm. La entrada es completamente gratuita y no es necesario reservar.

MUFO

Se trata del Museo del Futuro, y se presenta como una nueva forma de ir al museo al proponer distintas exposiciones inmersivas a través de instalaciones artísticas. 4 salas conectadas para acceder a cada una de las experiencias que te transportan a distintos lugares. Está ubicado en la dirección de: París 32, Tabacalera, Cuauhtémoc. Y los boletos van de los 250 a 350 pesos.

La Maldita Vecindad en el Zócalo

El próximo 16 de julio a las 19:00 hrs, se presenta en el Zócalo de la CDMX, La Maldita Vecindad.

El gobierno de la Ciudad de México anunció que dicho concierto se llevará a cabo en el marco de la serie de actividades culturales que el gobierno capitalino tiene planeado llevar a cabo a lo largo de este 2022.

¿Qué otras actividades culturales haz visitado?