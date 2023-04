Actividades en House of Vans para la segunda semana de abril

La House of Vans se ha vuelto un icono de la Ciudad en cuanto a eventos, actividades y conciertos se refiere. Desde su inauguración, a mantenido actividades para todo público con las que ha llenado más que recuerdos en la mente de los asistentes. House of Vans trae una cartelera de abril que no puedes perderte.

Localizada a unos pasos del metro Mixcoac en Rubens 6, Col. San José. Alcaldía Benito Juárez. Es un lugar de fácil acceso y que permanentemente mantiene actualizada su agenda para que no haya pretextos para ir a conocerla o regresar a pasar un buen rato como el último que viviste ahí. Así que sin más, te dejamos las actividades en House Of Vans de esta semana de abril.

SÁBADO 15

UFO CAMP

El takeover de UFO CAMP aterrizará el 14 de abril en la House of Vans a las 6:00 pm, con un vibrante show de música electrónica con Dj’s de la escena nacional y un artista visual quien será el complemento perfecto para volar a otros mundos sin despegar de la duela.

OPEN SKATE

La House of Vans abrirá sus puertas el 15 de abril a partir de las 2:00 PM para que acudas con tu patineta a mostrar lo bueno que eres en una de las mejores instalaciones para skates. Ve a divertirte realizando tus mejores trucos al tiempo que conoces gente e intercambias saberes. Esta actividad no requiere registro previo.

SKATE SKOOL «POR UN DIA DE PATINETAS»

Si la patineta es algo que te atrae mucho pero no has tenido oportunidad de aprender a usarla, este es tu momento. Este 15 de abril en punto de las 2:00 PM habrá un grupo de profesionales enseñando lo mejor de sí para que puedas aprender a dominar la tabla del asfalto. También puedes llevar a los más pequeños de la casa para que aprendan antes de que el miedo de adulto los invada.

TALLER DE FOTOGRAFÍA

Mariela Viquez es una excelsa fotógrafa que ha incursionado en otras disciplinas como el video y la música. Estas profesora te llevará por el camino de la fotografía en este taller planeado para el sábado 15 a las 2:00 pm. Aún estás a tiempo de hacer el registro en la página oficial de House of Vans.

TALLER DE MURALISMO

Este workshop de muralismo por será impartido por Yuda, una artista joven que ha marcado tendencia en León y otras localidades de le república con sus murales llenos de activismo y expresiones artísticas muy personales. Registrate antes de que te ganen el lugar, será este sábado 15 de 5:00 a 7:00 PM.

TALLER FOTOGRAFÍA DE CONCIERTO

Si lo tuyo es más bien retratar un buen evento musical para guardar testigo de lo bien que la pasaste y quieres realizarlo de manera más profesional, este workshop es para ti. Arturo Miranda es el titular de este taller que será llevado a cabo el sábado 15 a las 2:00 PM.

ACTIVIDADES EN HOUSE OF VANS DOMINGO 16

OPEN BMX

Los domingos las bicis suben al metro sin ningún problema y una buena idea después del paseo dominical, es darte una vuelta a la House of Vans a divertirte en sus rampas para lucirte con tus mejores acrobacias. A partir de las 11:00 AM puedes llegar en dos ruedas para convivir y aprender un rato con el sol dominical. Esta actividad no requiere registro previo.

No olvides inscribirte a estas actividades en House of Vans, se trata de experiencias inigualables para el fin de semana.