Mira a las activistas de Guerrilla Girls en «Art in the 21st Century»

En 1985, las activistas de Guerrilla Girls cobraron impacto mediático gracias a una protesta contundente respecto a la visibilización de las mujeres en el arte. Un grupo de artistas feministas tomó máscaras de gorilas, haciendo alusión a la brutalidad y salvajismo del patriarcado, y protestó frente al Museo de Arte Moderno de Nueva York por la falta de representación femenina en la exposición con los artistas más importantes del momento.

Dentro de los expositores no se encontraba ni una sola mujer. Por tanto, estas artistas antipatriarcales y antiracistas colocaron en zonas aledañas al museo, afiches en los que exponían la desigualdad de género y racial en el arte. El colectivo que empleó la figura de gorilas como representación pública permanece en el anonimato bajo alias de artistas famosas que marcaron historia como Käthe Kollowitz y Frida Kahlo. Desde esa protesta de 1985 han seguido trabajando para poner el dedo sobre la llaga de las desigualdades en el mundo del arte.

Recientemente participaron en la nueva temporada del programa titulado «Art in the 21st Century» para hablar sobre las desigualdades que, desde la incursión de las mujeres en el arte como autoras y no como musas, se han venido presentando y la batalla que han emprendido para combatirlas desde la misma trinchera que defienden.

Frida Kahlo, una mujer activista que adoptó el nombre de la famosa artista mexicana, declara:

“Desde el principio, hemos estado luchando contra el sexismo, el racismo y el control de muerte que la gente rica y las instituciones ricas tienen sobre el arte y la cultura. Nos educaron para respetar a todas las instituciones y a las personas que tomaban decisiones y a las personas que escribían la historia del arte, pero nos dimos cuenta de que estaba lleno de sus propios sesgos y limitaciones”. 10 grandes mujeres del arte feminista contemporáneo

Las activistas de Guerrilla Girls elaboraron en 1989 un código de ética de museo que idearon para instalarlo en todas las instituciones, donde incluyeron afirmaciones contundentes con miras a volverse sentencias. «Deberás mostrar y coleccionar mucho arte de mujeres y artistas de color». «¡ANTES de que estén muriendo o muertas!” son dos de las frases más concisas que podían leerse en dicho manifiesto.

Para 2022, las artistas optaron por actualizar el código con el propósito de llevar temas de la sociedad actual al arte. Se pueden leer frases icónicas como: “Honrarás a todos tus empleados, nunca socavarás sus esfuerzos por sindicalizarse y les pagarás un salario digno. Desterrarás a los miembros de la junta que hacen del mundo un lugar peor”. Este nuevo esfuerzo las ha llevado a interactuar directamente con los visitantes del museo para poner sobre la mesa el papel de los museos y su curaduría.

«Art in the 21st Century» es un programa que se transmite a través de la red de televisión pública estadounidense llamada PBS. Se trata de un proyecto de Art21, organización sin fines de lucro fundada en 1997 con el objetivo fijo de acercar el arte contemporáneo al público mediante la documentación de artistas y su influencia en nuestro siglo.

Se trata de una serie con el propósito de educar sobre el arte y su historia. Se estrenó por primera vez en 2001 y ahora es televisado en más de 50 países alrededor del mundo. Por ello, la relevancia de este episodio dedicado a las activistas de Guerrilla Girls es grande, dado que se visibiliza a un grupo de mujeres empecinadas en demostrar que, pese a la supuesta corrección política, las mujeres siguen siendo soslayadas de las galerías y la representación en el arte.

Las activistas de Guerrilla Girls han tomado foco a nivel nacional e internacional debido a su férrea lucha por la igualdad. Tema que ha inspirado a nuevas generaciones de artistas y activistas para unirse a ellas en la búsqueda de espacios equitativos, con perspectiva y menos hostiles.