ACTOS IMPERDIBLES EN EL CARNAVAL BAHIDORÁ 2022

El Carnaval Bahidorá 2022 se encuentra de manteles largos porque el próximo 18, 19 y 20 de febrero cumplen 10 años. Se dice fácil, pero este gran festival se coció a fuego lento, por eso es muy rico en la experiencia que nos ofrece. Edición con edición se superó y definitivamente se colocó como uno de los eventos que tienes que experimentar por lo menos alguna vez en tu vida. Es el paraíso, porque tienes todo: música, sol, naturaleza, ambiente, arte y más. Y hablando de lo que nos espera el próximo carnaval Bahidorá ya confirmó el cartel y nuestra recomendación es que por nada del mundo puedes perderte este cartelazo digno de sus 10 años.

Te dejamos una probadita de los mejores actos que verás en los escenarios dentro del corazón de Las Estacas.

Kings of Convenience

La banda que será la cereza del pastel para el Carnaval es sin duda, Kings of Convenience. El dúo de indie pop – folk pop formado por Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe; procedente de Bergen, Noruega. Los músicos tienen una relación muy especial con México desde hace años, por lo que este sería un gran reencuentro con su público mexicano. Para Bahidorá este momento se imagina como uno de los más íntimos y cercanos para la gran comunidad: una celebración guiada por la ternura y la sutileza de la amistad labrada desde 2004 entre la banda y sus fans.

Agrupación Cariño

Estamos muy emocionados por el desfile de talento que tendrán los escenarios del Bahidorá, como la Agrupación Cariño. Y es que los géneros musicales van a ser muy variados, para que tengas de donde elegir y termines bailando un cumbión. Con diez músicos y un cancionero capaz de repasar ritmos norteños, reggae, salsa y más sonidos latinos con soltura y vacilón, la Agrupación Cariño llegará a Las Estacas para disfrutar de sus clásicos en la pista de baile.

James Blake

Siguiendo con los músicos internacionales, llega nada más y nada menos que James Blake. El cantante y compositor británico nos hará vibrar con su más reciente entrega: Friends that break your heart. Un disco cargado de melancolía, esperanza y sonidos electroacústicos muy emocionales.

Nubya Garcia

El jazz se hará presente en esa noche de fiesta con Nubya Garcia, una de las compositoras británicas más sorprendentes del jazz contemporáneo. Con un elegante equilibrio entre virtuosismo, innovación y raíz; con un sonido que atraviesa géneros y tradiciones.

Koffee

Mikayla Simpson, mejor conocida como Koffee encenderá Las Estacas con sus ritmos jamaiquinos. La cantante, compositora, rapera, DJ y guitarrista de reggae cuenta con un repertorio muy prometedor para darnos el gran viaje en la naturaleza del carnaval.

Helado Negro

Roberto Carlos Lange, es Helado Negro. El famoso músico estadounidense llegará directo al carnaval Bahidorá para llevarnos el mejor latin folk experimental que hayas escuchado. Su vibra alegre y nostálgica se sentirá mientras suena su más reciente material “Far In”, entre el río y los árboles.

Moodymann

El legado house de Detroit, hará acto de presencia. Moodymann el DJ estadounidense cuenta con un set increíble donde utiliza elementos clásicos del soul y del jazz. Sus obras maestras son Sunday Morning, Shades of Jae y su remix del People Make the World Go Round de Innerzone Orchestra.

