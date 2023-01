¡Adiós al munchies!: tipos de cannabis que te alejarán del refri

La mota puede ser tu mejor amiga. Te puede relajar, quitar la ansiedad e incluso hacerte más creativo. Sin embargo, el cannabis también puede tener efectos negativos. Uno de ellos: el munchies.

Sin duda el munchies es uno de los peores efectos de la mota, no sólo porque te den ganas de comer, sino porque no sientes saciedad. Esto puede llevar a generar subida de peso y hasta desorden alimenticio. Por suerte existen cepas de marihuana que no provocan esta sensación de vacío y la necesidad de llenarla con comida.

¿Qué es el munchies?

Pero antes de hablar de los tipos de marihuana que no provocan munchies, es necesario hablar de qué lo provoca.

Se cree que el THC es la principal causa del munchies. La principal hipótesis es que este activo del cannabis interactúa con la glándula que causa el apetito. También puede estimular el sentido del olfato. Esto último provoca que olores de alimentos que nos parecen apetecibles sobrios, nos parezcan un manjar si andamos high.

Por lo tanto, una forma de evitar el munchies sería evitar consumir cepas que tengan un alto concentrado de este activo.

Siete cepas perfectas

1. ROYAL THCV

Esta cepa muestra un perfil de cannabinoides de 7% de THCV junto con 7% de THC. Como tal, los usuarios pueden disfrutar de un estado de ánimo sin los antojos intensos de calorías propios del munchies. Royal THCV es ideal para fumar, vapear o crear deliciosos concentrados.

2. CBD FIX AUTOMATIC

Con un contenido medio de CBD de alrededor del 20 % y menos del 1 % de THC, esta cepa no proporciona ningún efecto psicotrópico, pero ofrece más efectos «tras bambalinas» que promueven el bienestar general. Lo mejor de todo es que cuando disfruta de CBD Fix Auto, puede experimentar su sabor herbal a pino sin la amenaza de que el munchies invada su experiencia.

3. DURBAN POISON

Aprovechando el poder de la genética sudafricana, Durban Poison exhibe exquisitos sabores y aromas a regaliz que la han hecho famosa en todo el mundo. Con un efecto edificante e inspirador impulsado por un leve contenido de THC del 8 %, esta es una variedad perfecta para levantar el ánimo por la tarde y evitará que te de el munchies.

4. THCV

Con una proporción de 1:1 de THC:THCV, al 7 % cada uno, los usuarios pueden anticipar efectos psicotrópicos leves. Esta planta de alto rendimiento recompensa a los cultivadores con abundantes cogollos terrosos y cítricos para disfrutar solo o con amigos. La estarás pasando también que no pensarás en el munchies.

5. THC-VICTORY

Consta de alrededor de un 8% de THC y un 8% de THCV. THC-Victory proporciona el efecto justo; te relaja, pero no te pone demasiado drogado para seguir con tu día. La presencia de THCV permite que esos sentimientos de munchies pasen, lo que la convierte en la cepa perfecta cuando buscas un estimulante que no comprometa la productividad.

6. DANCE WORLD

Con niveles iguales de THC y CBD del 11% por pieza, Dance World, en papel, es la cepa «más fuerte» de nuestra lista. Sin embargo, la proporción 1:1 actúa para proporcionar un subidón edificante que no es abrumador en lo más mínimo. Completo con un sabor especiado y afrutado mezclado con un poco de tierra en buena medida, Dance World tiene un sabor satisfactorio que está destinado a sofocar cualquier intento de munchies.

7. LEMON AUTO CBD

Lemon Auto CBD tiene una proporción de THC:CBD de 1:1, con niveles en torno al 8% cada uno. Esto permite efectos equilibrados que nunca se desvían demasiado en una dirección. Ideal para aquellos que buscan mantener la sensatez sin pedir comida para llevar.