Si quieres darle un toque especial a tu navidad, estos adornos de Bowie, Mecury, Ian Curtis y más, harán lucir tu árbol con mucho estilo.

El artista Matthew Lineham ha lanzado una nueva edición de su colección navideña A Very New Christmas basada en el pust-punk, new wave, rock y pop con adornos que incluyen a artistas como Bernard Summer de Joy Division, Annie Lennox, Brian Eno, entre otros.

Este no es el primer año que el artista pone a la venta esta serie de adornos navideños que contiene motivos decembrinos en años pasados sus diseños retomaron contenían la imagen de personajes como Robert Smith, Ian Curtis, Nick Cave o la compositora Kate Bush.

En el 2018 hubo varios diseños entre ellos el de Peter Murphy de Bauhaus con una novia de jengibre o Martin Gore de Depeche Mode en la nieve.

Otros de los músicos que aparecieron en esa edición fueron Ralf HÜtter de Kraftwerk; Elvis Costello, Michael Hutchence de INXS; Debbie Harry de Blondie; David Byrne, Gary Numan, Cyndy Lauper y David Bowie como Ziggy Stardust.

El primer set se lanzó en el 2016 con artistas como Siouxsie Sioux y Robert Smith con Rodolfo el Reno.

Para el 2017 los diseños incluían a Ian Curtis sosteniendo un árbol de navidad con el diseño del disco Unknown Pleasures, Joe Strummer de The Clash, Iggy Pop, entre otros.

Otros de los músicos que aparecen en la edición de este año son Andrew Eldritch de The Sisters of Mercy, Sting, Johny Marr de The Smiths, Tears for Fears o Freddie Mercury.

Cada adorno tiene un costo de $10 dólares USD, pero se puede adquirir el set completo por un precio de $50 dólares USD. Están disponibles a través de la página oficial del artista.

Aquí te dejamos algunos de sus diseños.

