En la MLB Major League Baseball una vez que terminó la temporada ahora comienzan a darse movimientos muy interesantes ya que los 30 equipos buscarán mejorar cueste lo que cueste. Talento hay suficiente sobre todo en los lanzadores de inicio y en los tercera base. Los tres equipos que seguramente harán movimientos interesantes serán los siguientes:

1.- Los Angels. La pregunta es, si será este el año en que llegará el jugador que pueda ayudar a Mike Trout el mejor jugador de béisbol a llegar a la post temporada? Los Angels solo han llegado a los playoffs 1 vez en las últimas 11 temporadas, necesitan mejorar a sus lanzadores especialmente los de inicio ya que tiene el 2do peor ERA ( los novatos tienen el primer lugar ) . Para lograrlo puede que necesiten a Gerrit Cole, originario de Anaheim.

2- Los Phillies. La temporada pasada hicieron mucho ruido al firmar a la estrella Bryce Harper. Eso solo les valió ganar un partido más que en el 2018. Los dueños parece que quieren gastar una buena cantidad de dinero para adquirir lanzadores que los lleven a los playoffs, las últimas 8 temporadas no lo han podido lograr.

3.- Los New York Yankees. Es un equipo que ha sido cauteloso a lo largo de los últimos años en no gastar más de la cuenta en la compra de agentes libres. Son un equipo constante en los playoffs ya sea como Comodín o como la temporada pasada como líder de División, seguramente sorprenderán con las decisiones que tomen con los agentes libres ya que intentarán por todos los medios llegar a la Serie Mundial. Sus lanzadores de inicio son muy buenos pero no son de élite así es que seguramente querrán ir por Stephen Strasburg o Gerrit Cole, tampoco debe sorprendernos si suman a sus filas a un gran bateador.

El MVP de la Serie Mundial Stephen Strasburg optó por salirse de su contrato con los Washington Nationals eran 4 años por $100 millones de dólares. No es sorpresa ya que su agente Scott Boras busca exprimir hasta el último dólar de los contratos de sus clientes. Curiosamente JD Martínez también representado por Boras, decidió no hacerle caso y optó por mantener su contrato por otros 3 años por $62.5 millones de dólares. Martínez realmente ha disfrutado sus dos años en Boston y siente que en ese equipo puede competir por la Serie Mundial en un futuro no muy distante.

A continuación, está la lista a mi juicio de los jugadores más talentosos y disponibles al momento como agentes libres.

Gerrit Cole: 29 años lanzador de inicio. En las últimas 3 temporadas ha lanzado más de 200 innings, ganó 20 juegos el año pasado y ha logrado 326 strikeouts. Este originario de California preferiría quedarse en un equipo cerca de casa pero seguramente firmará con quien dé más ya que sabes que es un as del lanzamiento.

Stephen Strasburg: 31 años lanzador de inicio. Tuvo una excelente temporada pasada con 18 juegos ganados y 251 strikeouts. Está en una posición donde puede negociar el contrato que quiera es el MVP de la Serie Mundial.

Madison Baumgartner: 30 años es un lanzador de inicio zurdo. Ganó 9 juegos para un equipo más bien débil como San Francisco. Su ERA es un sólido 3.90, a lo largo de su carrera ha demostrado ser buen lanzador y al llegar a los playoffs siempre eleva su nivel de juego. También es buen bateador , lo que lo hace un candidato ideal para la Liga donde los lanzadores batean.

Hyun-Jin Ryu: 32 años es un lanzador de inicio zurdo. Ganó 14 juegos con los Angeles Dodgers, es el líder de la MLB como lanzador de inicio con un ERA de 2.32, también lo hizo bastante bien en los strikeouts esta última temporada.

Dallas Keuchel: 31 años es un lanzador de inicio zurdo. En junio apenas firmo con los Bravos por lo que no habría compensación para el equipo que lo quiera firmar. En su mitad de temporada gano 8 juegos y tiene un ERA respetable de 3.75.

Anthony Rendon: 29 años es tercera base. Este jugador lo mismo es bueno en la defensa , que en el bat tiene unas 34 carreras y su promedio de bateo .319. Quizá es el jugador mejor posicionado como agente libre.

Zack Wheeler: 29 años lanzador de inicio. Tuvo una serie de lesiones en sus 5 años de carrera pero ya estuvo relativamente bien en 2019. Ganó 11 juegos para los Mets y ponchó a 195 bateadores.

Jake Odorizzi: 29 años lanzador de inicio. Tuvo el mejor año de su carrera , gano 15 juegos para los Minnesota Twins quienes llegaron sopresivamente a los playoffs.

Josh Donaldson: 33 años es tercera base. Demostró la temporada pasada que es excelente bateador con 37 homeruns y 94 RBI ( run batted in) carreras impulsadas. Firmó el año pasado un contrato por 1 año por $23 millones de dólares con los Bravos. Estará buscando un contrato por varios años para finalizar su carrera.

Dellin Betances: 31 años lanzador de relevo. Básicamente se perdió toda la temporada pasada por un problema en el tendón de Aquiles en su pie izquierdo. Cuando está sano es uno de los mejores lanzadores relevistas. Ha estado en 4 juegos All Star.

Yasmani Grandal: 30 años es cátcher 28HR, 77 RBI , .246 es un paquete completo con estos números. Corre, batea y como catcher excelente en la defensa. Al cierre de esta edición ya firmo con los White Sox.

Nicholas Castellanos: 27 años es Jardinero. También tienen un bateo sólidos con 27 HR aunque su defensa no es tan buena esto puede devaluarlo un poco.

Marcell Ozuna: 28 años es Jardinero. Buen bateador y corredor, como jardinero es promedio. Hizo 29 HR la temporada pasada.

José Abreu: 32 años es primera base. Ha tenido 3 temporadas en las que ha bateado más de 30 HR, simplemente la temporada pasada fue responsable de 33 HR y 123 RBIs. Su única debilidad es que no es una lanzador paciente. Al cierre de esta edición ya firmó con los White Sox.

Mike Moustakas: 31 años es 1ª y 3ra base. Batea izquierdo y derecho muy bien. Es sólido en la defensiva y ha demostrado su versatilidad al jugar como 2da base. No lo perderán de vista ya que terminó la temporada con 35 HR y 87 RBIs.

Will Smith: 30 años lanzador de relevo izquierdo. Era conocido por ponchar a bateadores izquierdos pero probó que puede ponchar izquierdos o derechos, tuvo 34 saves en la temporada.

Internacionales, en la mira estarán:

Shogo Akiyama: 31 años Jardinero originario de Japón. Es una bateador de contacto ( BA.303) con 20 HR, como jardinero es sólido con velocidad se robó 12 bases el año pasado.

Yoshitomo Tsutsugo: 27 años primer base y jardinero. Es un bateador término medio anotó 29 homeruns la temporada pasada y sin duda es capaz de producir carreras.

