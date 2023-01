Agenda cultural de enero 2023

Muchos piensan que enero es un mes muerto en cuanto a actividades se refiere. Sin embargo en una ciudad como la nuestra siempre hay algo que hacer. Te dejamos lo mejor de la agenda cultural para que no te quedes en casa y puedas disfrutar de un buen plan. Y no te preocupes, pensamos en lo difícil que suele ser este mes en cuestión económica así que pensamos en planes gratuitos o muy económicos para que no afecte tu bolsillo.

Experiencia inmersiva de Batman

Ubicada en la Plaza de las Antenas en Iztapalapa se encuentra Batman: héroes en entrenamiento. Aquí, podrás crear tu propia personalidad como superhéroe, además de entrenar y luchar contra villanos del universo de Batman como Harley Quinn o el Pingüino. ¿Lo mejor?, es completamente gratis.

Para poder asistir debes de registrarte aquí y llenar un sencillo formulario indicando tus datos y los de tus acompañantes. Sin duda un plan que no puede faltar dentro de la agenda cultural de este mes.

¿Dónde? Parque de las Antenas en Iztapalapa

¿Cuándo? Todo el mes de enero

¿Costo? Gratuito con registro previo

Año Nuevo Chino

El 22 de enero se celebra la entrada del año nuevo chino. Para celebrarlo, la embajada China preparó un evento especial frente al Ángel de la Independencia. Este evento contará con un particular concurso de disfraces en el que cualquiera se podrá inscribir de manera gratuita. Cabe mencionar que el concurso se dividirá en dos categorías: infantil y adultos y en ambos casos se premiará a los primeros tres lugares con productos tecnológicos chinos.

Sin duda un plan distinto para conocer diferentes culturas que no puede faltar en tu agenda de enero.

¿Dónde? Paseo de la Reforma frente al Angel de la Independencia.

¿Cuándo? Domingo 22 de enero

Costo: Gratuito

Lari Pittman: Lo que se ve, se pregunta

Si quieres un plan más relax puedes visitar el Museo Jumex y si ya estás por ahí pasa por la exposición de Lari Pittman: Lo que se ve, se pregunta.

Ir a esta exposición es adentrarte a un espacio con pinturas enormes que tienen guiños claros al diseño y la plástica; colores y composiciones estridentes, significados profundos y hasta dolorosos, pero que no te cohibe o intimida, todo lo contrario. Pittman se abre emocionalmente ante el público en estas pinturas para que la audiencia abrace esa empatía y se sientan cómodxs y segurxs.

¿Dónde? Museo Jumex

¿Cuándo? Todo enero

Costo: Gratuito

Diseño en Femenino

El Museo Franz Meyer se encuentra exhibiendo actualmente una exposición en donde se juntan cuatro generaciones de diseñadoras mexicanas. Aquí podrás ver exhibidas prendas que datan de 1940 y que llegan hasta nuestros días.

Esta exposición tiene el fin de visibilizar el trabajo de las mujeres dentro de una industria que está fuertemente dominada por los hombre.

¿Dónde? Museo Franz Mayer

¿Cuándo? Todo enero

Costo: Gratuito

Gego: Midiendo el Infinito

Esta retrospectiva internacional de la obra de Gertrud Goldschmidt, mejor conocida como Gego (Hamburgo, 1912 – Caracas, 1994) —una de las artistas más importantes de Latinoamérica—, recorre su producción artística interdisciplinaria a través de campos diferentes pero interrelacionados: arquitectura, diseño, escultura, dibujo, grabado, tela, instalaciones para sitio específico, intervenciones espaciales, arte público y pedagogía. Organizada cronológicamente, la exposición incluye más de 120 obras en una variedad de materiales de principios de los años cincuenta hasta los noventa, abarcando todos los períodos en el desarrollo de la práctica de la artista.

Lugar: Museo Jumex

Horarios: Mar – Dom 10am – 5pm.

Entrada Libre

Museo de las Relaciones Rotas