Agenda cultural de octubre 2022 en la CDMX

La Ciudad de México tiene cientos de ofertas de cultura y entretenimiento para todo tipo de público. Te dejamos aquí lo mejor de la agenda cultural de octubre en la CDMX para que no te quedes en casa sin hacer nada.

El Espejo – Museo Jumex (exposición)

Aunque ya lleva varios meses, esta exposición demostró ser de las más populares dentro de la agenda cultural en la Ciudad de México. Si aún no has ido te comentamos que octubre es último mes para poder disfrutar de esta gran muestra de Rodrigo Hernandez.

Dónde: Museo Jumex

Costo: Entrada Libre

Mexicráneos – Parque Bicentenario

La nueva edición de Mexicráneos trae cien innovadores, peculiares y originales diseños de cráneos a cargo de diferentes artistas, quienes llenaron de color y estilo estos objetos tradicionales del imaginario mexicano. El ingreso no tiene costo y puedes recorrer todos los atractivos que este parque.

Sin duda se trata de una parada obligatoria dentro de la agenda cultural de octubre en la Ciudad de México.

Cúando: de martes a domingo de 7:00 am a 7:00 pm

Dónde: Parque Bicentenario, a un costado de metro Refinería

Paisajes de luz – Laboratorio de Arte Alameda

La primera exposición individual del artista francés Joanie Lemercier tiene como premisa trabajar la luz como medio y el espacio como lienzo. Con esta propuesta, Lemercier consigue convertir los proyectores en una fuente de luz capaz de transformar la apariencia de las cosas y hacernos cuestionar la concepción de la realidad.

Dónde: Laboratorio Arte Alameda, Dr. Mora 7, Centro Histórico, CDMX.

Cuándo: hasta 30 de octubre

Entrada libre

Things We Do for Love

Things We Do for Love es un proyecto audiovisual compuesto por cinco pantallas, sonido envolvente y una escultura que proponen una reflexión sobre el tránsito entre el duelo y la esperanza. La exposición fue creada por el artista Erick Meyenberg y reúne diversos pedazos la vida cotidiana en Tokio, Kanazawa, Hiroshima, Naoshima y México en una sola pieza.

Dónde: Anillo Perif. 3720-Piso 2, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, CDMX

Cuándo: hasta el 18 de diciembre 2022

Cuánto: $35

Mafalda – Museo de las Constituciones

Mafalda: Miradas a “lo femenino” reúne varias viñetas del caricaturista Quino donde podemos ver que crítica aspectos como los estereotipos de género, la explotación en el hogar de la mujer, los roles de género, entre otras cosas. Se ubica en un pequeño espacio dentro del Museo de las Constituciones. Es una exposición pequeña que hace una reflexión crítica sobre estas caricaturas en blanco u negro, que propone crear una reflexión sobre “lo femenino” y la complejidad de las desigualdades de género.

Dónde: Museo de las Constituciones. C. del Carmen 31, Centro Histórico.

Cuándo: hasta 18 de diciembre de 2022, miércoles a domingo, de 10:00 a 17:00 horas

Entrada libre