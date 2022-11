Agenda cultural, ¿qué hacer en esta Navidad?

Se acerca el fin de año y con él las fiestas navideñas y todo lo que esto conlleva. Si eres de los que no les gusta los planes típicos y estás buscando algo nuevo e interesante qué hacer, llegaste al lugar indicado. En Yaconic hicimos una pequeña lista con lo mejor de la agenda cultural en el mes de diciembre para que hagas un plan inolvidable.

Feria del Árbol y la Esfera

Dentro de la agenda cultural uno de los eventos más esperados está por comenzar. Se trata de la edición 26 de la Feria Nacional del Árbol y la Esfera, un festival con actividades, shows y mercaditos alusivos a la temporada. Este es un plan cerca de la Ciudad de México en donde puedes aprovechar para comprar tus adornos para navidad, mientras pasas un buen rato familiar.

Y si te pierdes la feria no importa, este pueblo es famoso por su belleza y temática navideña todo el año ya que es el principal productor de esferas para árboles navideños en el país.

Posada de Navidad en Huerto Roma

Si te gusta la navidad pero no quieres hacer el típico plan, puedes asistir el próximo 10 y 11 de diciembre a la Posada Navideña en el Huerto Roma. En este evento podrás disfrutar de música en vivo, karaoke, mezcal, vino y, lo mejor, un bazar para comprar tus regalos navideños.

Lo mejor de esto es que será pet friendly así que podrás llevar a tu lomito a pasear.

Los Secretos del Color – Museo Franz Meyer

¿Qué sería de las pinturas y demás obras de arte sin el color? Sin duda la historia y cómo vemos el arte sería muy distinto. Y es que el color nos puede hacer sentir felices, tristes, malhumorados, enojados, y mucho más. Lo artistas saben esto y usan el color a su conveniencia para expresar cosas a por medio de sus obras. Pero ¿cómo se extraen esos colores? ¿Qué importancia tiene el azul, el dorado, el verde, el negro y el rojo en las obras? Pues la más reciente exposición del Museo Franz Mayer hace una exploración de esto, y por medio de análisis científicos desentraña Los Secretos del Color de su colección.

De lo mejor de la agenda cultural en este diciembre.

Verbena Navideña – Zócalo de la Ciudad de México

Ok, no todo tiene que ser cultural y diferente. Habemos quienes también nos gusta lo tradicional así que aquí te damos la opción de ir a la Verbena Navideña en el Zócalo. Aunque aún no tiene fecha definida, aquí podrás encontrar todo lo típico de la navidad. Pastorelas, exposiciones y hasta un tobogán de hielo.

Wizarding World – Parque Vía Vallejo

Si te gusta el mundo de Harry Potter tienes que visitar estas instalaciones que estarán presentes en Reforma 222, Parque Tezontle y Parque Vía Vallejo. Contarán con distintas actividades referentes al mundo mágico e incluso podrás mostrar tus habilidades en Quidditch y hasta usar la capa de invisibilidad. También verás escenarios invernales en los que te tomarás las mejores fotografías.

Lo mejor de todo es que será gratis.