Aire real de Medellín, el producto embotellado que está causando sensación entre los turistas

Nikya, un artista colombiano, ha roto las redes sociales y los medios de comunicación, gracias a que en la pasada Feria de las Flores, celebrada en Colombia, estuvo vendiendo unas botellas de vidrio, tapadas con un corcho y que parecían vacías, sin embargo, éstas traen en su interior algo que no podrías encontrar tan fácilmente, aire real de la ciudad de Medellín.

Y es que vender, vender aire en botellas puede tener muchas lecturas, más allá de aquella explicación que se puede encontrar en la cinta de El Lorax, pues es bien sabido que el aire es algo que no se ha podido ubicar en otro lugar que no sea el Planeta Tierra, además que la composición del aire es distinta de acuerdo a cada lugar, e intervienen un sin fin de motivos como la altitud, la temperatura, actividades industriales, plantas y árboles.

Pero vender aire real de Medellín no surgió como idea de arte conceptual por parte de Nikya, si no más como una forma de obtener ingresos y así seguir con su proyecto musical. «Si yo no hago música, no soy feliz. Yo empecé esto porque no encontraba patrocinadores«.

Por ello es que Juan Carlos Alvarado, nombre real del artista, es que probó suerte primero con un grupo de turistas a quienes les presentó el artículo como un recordatorio de su visita a la llamada Ciudad de la Eterna Primavera colombiana. “Les encantó el concepto, la idea, todo, porque les expliqué realmente de qué se trataba. Les pareció un producto único”.

En parte, vender el aire real de Medellín es para resaltar lo que realmente representa esta ciudad para toda Colombia, ya que tiene una historia y es reconcida a nivel mundial. Incluso, es considerada la tercera mejor ciudad para vivir, de acuerdo a un listado que realizó la revista Time Out. «Me gustaría que las personas se lleven un recuerdo original y exclusivo. ¡Qué más que aire de verdad de Medellín! Que se lo lleven para Europa, para Italia, para Francia, como lo han comprado en estos días los turistas que han venido a la ciudad«.

A pesar de que Medellín no tiene el mejor aire para respirar, los turistas han tenido interés en respirarlo y entender porqué se puede vivir en dicho lugar, además de poder llevarse un poquito de lo que los ciudadanos inhalan diariamente, máxime ahora que pueden adquirirlo embotellado y llevárselo a sus países de origen.

«El concepto de que esto es una artesanía, un recuerdo, un recordatorio, como los que tú compras en el aeropuerto para llevarle a un conocido y así. Ese es el concepto real del producto, pero tampoco queremos que sea fake: queremos capturar aire real».

Nikya reveló para Infobae que para obtener el aire real de Medellín realizó diversas pruebas, entre ellas el amarrar una botella a un drón y hacer pruebas con un lavado especial para dejarlas inoloras, para así cada turista pueda tener un poco de la esencia de la ciudad de la eterna primavera.

Entre las ideas a futuro para el artista, dependiendo de si el aire embotellado se potencializa y vuelve un producto sólido, es realizar canciones para Instagram, Tiktok, Facebook y Youtube, con el fin de que se viralicen. «Van a ser videos en vertical, pero van a tener ciertos conceptos diferentes”.

Culturalmente, Medellín es vista desde afuera como una ciudad pujante. Sus 2.427.129 habitantes —cifra obtenida con el último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)— viven en un entorno de creatividad, industrias y emprendimiento, al punto de que está convirtiéndose en un destino favorito de los nómadas digitales en América. Técnicamente, por otro lado, Medellín es una ciudad construida en un valle rodeado de altas montañas. Esta condición natural invierte impide que se dispersen con facilidad las sustancias contaminantes que las industrias y la actividad urbana dejan en el aire.