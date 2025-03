Akamba 2025: cartel, boletos y todo sobre el festival en los campos de agave

Akamba es una celebración colectiva que rinde homenaje al fuego, al agave, al destilado más preciado de México y a la tierra que lo vio nacer. A lo largo de sus siete años, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los festivales más icónicos del país. Ofreciendo una experiencia única de música, cultura, sabores y conciencia ecológica. Presentado por Cuervo Tradicional, el festival se llevará a cabo el próximo 3 de mayo, en los majestuosos campos de agave de José Cuervo. Paisaje de agave azul reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

El festival Akamba ofrece una experiencia única para quienes buscan un viaje único. A través de la música, la cultura, la gastronomía y todo lo que la región tiene que ofrecer. Ya que el recorrido puede empezar a bordo del Akamba Express, un tren que te lleva de Guadalajara al Pueblo Mágico de Tequila. Con actuaciones en vivo de DJs en cada vagón, baile, coctelería especializada y vistas espectaculares.

Un line-up imperdible

En ediciones anteriores y en sus dos escenarios, el festival ha contado con la participación de múltiples artistas, DJs y productores de talla globa. Tales como Disclosure, Sofi Tukker, Polo & Pan, Monolink, Moodyman, Jan Blomqvist, L’Imperatrice, BADBADNOTGOOD, Toro y Moi, Bomba Estéreo, Hermanos Gutiérrez, Bob Moses, Connan Mockasin y Quantic, entre otros.

Este 2025 Akamba contará con las actuaciones estelares de los siguientes artistas internacionales.

CamelPhat, dúo de Liverpool nominado al Grammy y con múltiples discos de platino. Que se ha consolidado como uno de los actos más demandados de la escena electrónica global. Formado en 2006 por Dave Whelan y Mike Di Scala, han conquistado escenarios como Coachella, el legendario Steel Yard en Creamfields, el prestigioso Pacha Ibiza y muchos más.

WhoMadeWho, icónico trío de pop experimental originario de Copenhague. Integrado por el guitarrista de jazz Jeppe Kjellberg, el baterista Tomas Barfod y el cantante y bajista Tomas Høffding. Han tocado junto a leyendas contemporáneas como Daft Punk, Soulwax, Hot Chip, Justice o LCD Soundsystem. Y han encabezado festivales como Benicassim, Coachella o el Festival Estéreo Picnic de Colombia.

Rochelle Jordan o mejor conocida como Rojo, es una cantante y compositora nacida en el Reino Unido. Reconocida por mezclar distintos géneros en su música, desde R&B, soul y electrónica. De padre jamaicano y madre inglesa, Rochelle siempre ha tenido en su ADN la música. Eso se puede apreciar en sus producciones ROJO (2011), Pressure (2012), 1021 (2014) y Play With the Changes (2021). Este último fue lanzado con el sello Young Art de TOKiMONSTA, artistas de la talla de Kaytranada y Soul Clap han hecho remixes de sus tracks.

Overmono es un aclamado dúo galés de música electrónica, formado por los hermanos Tom y Ed Russell. Que en 2021 fue reconocido como el mejor acto en vivo del Reino Unido en los premios Best of British de DJ Mag. Han colaborado frecuentemente con Joy Orbison bajo el nombre Joy Overmono. Se han presentado en escenarios como Coachella, O2 Academy Brixton, Under the K Bridge en Nueva York, el Montreux Jazz Festival o el Lost Paradise de Australia.

Hercules & Love Affair es un proyecto de música dance creado en 2004 por el DJ y productor estadounidense Andy Butler. Originalmente basado en Nueva York y ahora en Gante, Bélgica, la formación rotativa de músicos y vocalistas fusiona house, disco, techno y nu-disco. Surgió tras la colaboración de Butler con Anohni en Blind, sencillo que se convirtió en un éxito y fue nombrado canción del año por Pitchfork.

Dixon es un reconocido DJ y productor de house y techno, así como fundador del sello discográfico Innervisions, con sede en Berlín. En 2019 lanzó Transmoderna, una residencia en Ibiza y plataforma digital con el mismo nombre. Dixon fue votado como el DJ número uno en la encuesta anual de Resident Advisor de 2013 a 2016.

Djordje Petrovic, mejor conocido como Satori es un artista, músico y DJ holandés. Quien crea pistas que podrían ser descritas como alucinantes, ya que su estilo es una mezcla cultural y musical única, libre y con un acercamiento a la espiritualidad. Ha actuado con gran éxito en escenarios de ciudades como Toronto, Londres, Ámsterdam, Suiza, París, Estambul, Dublín, Nueva York y la Ciudad de México.

Otros artistas que no querrás perderte en Akamba 2025 son Jimi Jules en su B2B con Dixon y el dúo Pachanga Boys con su hippie dance, además de Mirá Mirá, Luch, Kalexis, Alexandthere, y Paurro, talento puro y nacional en ascenso.

Boletos y precios

Las enteadas ya se encuentran disponibles a través de la boletera www.passline.mx y www.akamba.mx. Sigue sus redes sociales y entérate de todo antes que nadie.