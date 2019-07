«AKIRA» EL MANGA JAPONÉS, SERÁ HECHO SERIE ANIMADA POR EL MISMO OTOMO

¡¿Qué?!

Sí asi como lo lees, Akira hecho serie animada por el mismísimo Katsuhiro Otomo. Recordemos que se trata de uno de los referentes más importantes en la historia del manga japonés.

La noticia fue revelada durante las actividades de Anime Expo 2019 en Los Ángeles. El proyecto además de estar a cargo de Otomo, será realizado en colaboración con el estudio de animación japonés Sunrise Inc. (Cowbow Bebop, Inuyasha, Batman: The Animated Series, etc.)

Breaking news from #AnimeExpo: AKIRA is coming back as a TV anime produced by Sunrise!! pic.twitter.com/Fe5JVIRIlw — Crunchyroll @ WATCH Dr. STONE NOW! (@Crunchyroll) July 5, 2019

¿Sabes qué es lo mejor?

Que se pretende abarcar por completo todos los volúmenes del manga, imagina ver todas esas aventuras protagonizadas por Shotaro Kaneda.

Y por si fuera poco Otomo también trabaja actualmente en su tercera película animada, Orbital Era.

¿Otros detalles?

En co-creación también con Sunrise

La película de 1988 será remasterizada en 4k Ultra HD.

La trama de Orbital Era se desarrollará en el espacio a bordo de una estación espacial en construcción. Y según Anime News Network:

“La trama tiene lugar en un futuro próximo en una colonia espacial en construcción. Es una historia de acción y aventura que sigue la vida de algunos niños pequeños que sobreviven en este ambiente peculiar y de la sociedad a medida que el destino los arroja. La realidad encontrada en el futuro de la humanidad’ será representada a través de su perspectiva.”

Sunrise también compartió un primer teaser de Orbital Era, para que cheques lo que nos espera ↓

