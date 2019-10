ALADIN FOX PRESENTA SU NUEVO VIDEO “LOVE ME TWICE”

La península sur de nuestro país poco a poco se está convirtiendo en un semillero de bandas nuevas en donde el dream pop, shoegaze y synthpop han encontrado un buen lugar para florecer, incluso como escena, más allá de un par de bandas que toquen esos estilos.

Una prueba de esto está en Aladin Fox, una banda con un sonido apegado al synth-pop que poco a poco empieza a llamar la atención del centro del país llegando a tocar en CDMX en Friendstival el año pasado.

Es por eso que hablamos con estos chicos con motivo del lanzamiento del video de “Love Me Twice”, sencillo que pertenece a su segundo material Dancing On The Lights que salió en mayo de este año:

¿Cómo fue el proceso de grabación del video?

Bastante agradable, nos divertimos mucho con el team que se formó para la filmación del mismo, ya que todos éramos amigos.

¿Qué quisieron transmitir en él?

Quisimos hacer algo más de studio, colorido y estético con elementos que son muy afines a nosotros. Tuvimos la suerte de que en el equipo se involucraron varios amigos y amigas afines a nosotros y captaron muy bien la idea de lo que queríamos hacer. En parte también , nos inspiró mucho el tipo de videos que ha hecho Part Time o Ariel Pink, las sobrexposiciones y el juego de colores y tomamos un poco de esas influencias igual. Al final, el resultado nos gustó bastante.

¿Por qué elegir “Love me twice” como sencillo? ¿Qué representa para ustedes esta canción?

Representa el final de una etapa que fue muy grata para nosotros con todo el álbum «Dancing On The Lights», además la canción conceptualiza una etapa muy emotiva para la banda y por esa razón decidimos que sea el sencillo.

¿Cómo les fue con el lanzamiento de Dancing On the Lights, lograron el recibimiento que querían?

Fue muy bueno, tuvimos un recibimiento bastante amplio de parte de la gente; sobre todo por la identificación que tenían con la música, lo cual para nosotros cumple su cometido.

¿Qué han aprendido en estos tres años que llevan como banda?

Que la unidad y la conexión entre nosotros es lo que nos ha permitido ir consolidando poco a poco el proyecto, también a sobreponernos en situaciones que no han sido del todo buenas para la Banda, sobre todo mucho aprendizaje.

¿En qué se diferencia Movies Nights a Dancing On The Lights?

En una transición del sonido de la banda, Movies Night fue el comienzo y sobre todo el encuentro con lo que queríamos hacer ; y Dancing On The Lights significó la confirmación de lo que queríamos en aquel momento.

¿Por qué cantar en inglés, es por el tipo de género que tocan?

Para que nuestra música tenga apertura en cualquier sitio del planeta , sin embargo, también nos encontramos trabajando en letras en español.

Siento Chetumal una ciudad pequeña, ¿fue difícil encontrar a compañeros de banda que compartieran sus mismos gustos?

Fue una situación distinta, ya que teníamos amigos en común que tocaban y tenían gustos similares; por lo que resultó a modo para poder integrarlos en el proyecto.

¿Es difícil sobresalir en Chetumal?

Muy complicado, es una ciudad pequeña y sin mucha apertura a eventos culturales a las bandas emergentes que se forman. Sin embargo, entre los mismos músicos emergentes y bandas se ha dado una noble colaboración y apoyo mutuo, lo que ha permitido ir poco a poco abriendo espacios.

En una época en la que constantemente se dice que está muerto. ¿qué los impulsó a rescatar estas influencias?

Cuando creces con música de esa clase se vuelve parte de tu vida, aunque para la banda fue simplemente hacer lo que nos gusta, siendo honestos con nosotros mismos.

La independencia en la industria creó oportunidades para que las bandas graben y puedan plasmar su música más fácil pero también creó competitividad. ¿Cuál ha sido su experiencia ?

Consideramos que más allá de generar una competitividad , lo que impulsa es una motivación a esforzarse para hacer cosas y música de calidad y que en todos los aspectos sea propio y honesto para dar al público y estás satisfecho y feliz con uno mismo.

