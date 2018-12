Justo después de su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll, Robert Smith confirmó que The Cure ingresará al estudio el año próximo para grabar su primer disco en once años y con ello irán de gira por varios países.

En un diálogo con la radio SiriusXM, el cantante y guitarrista dijo que tomó la idea después del festival Meltdown, en el que Smith fue el curador de su última edición. “Ver tantas bandas nuevas me inspiró a hacer algo nuevo, así que en seis semanas empezaremos a trabajar en nuestro primer álbum en más de una década”. Aunque no se conocen mayores detalles del sucesor de 4:13 Dream, de 2008, se espera que The Cure incluya en el álbum “Step Into the Light” e “It Can Never Be the Same”, dos canciones inéditas que suele tocar en vivo desde 2016.

El tecladista Roger O’Donnell también salió al aire para hablar sobre el reciente ingreso del grupo al Salón de la Fama y aseguró que no llamarán a ninguno de los antiguos miembros de la banda para la ceremonia, prevista para marzo. “Esta es la mejor formación de la historia de The Cure, así que es muy improbable que convoquemos a algún ex integrante”, dando a entender que históricos como Porl Thompson, Lol Tolhurst y Boris Williams no serán de la partida.