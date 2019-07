El festival inglés Glastonbury, presentó a The Cure, Stormzy y The Killers como bandas estelares para cada jornada. Previo a su participación miembros de las bandas dieron algunos adelantos de lo que será su nuevo disco.

El nuevo disco del grupo lo estarían grabando sin sus miembros Dave Keuning y Mark Stoermer. El líder de la banda y su compañero Ronnie Vannucci Jr hablaron al respecto.

Trabajamos a un cierto ritmo, nos hacemos el tiempo que creemos que tomará para grabarlas correctamente y luego, justo al final de ese lapso, damos con algo que no esperábamos y nos gusta, y vemos este camino o simetría… una suerte de camino, de luz de guía.

«No llamaría a esto un álbum conceptual, pero estamos empezando a ver los hilos de un concepto y nos estamos divirtiendo con él. No quiero decir con certeza cuál es el concepto, pero diría que es más divertido, un poco más up y me encanta.

También me gustan los discos oscuros. Es sólo que Brandon y yo… nos hemos estado divirtiendo con el hecho de que no tenemos nuestro guitarrista, no tenemos nuestro bajista con nosotros, así que suena diferente.» Roonie Vannucci.