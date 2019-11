ÁLBUM DE TWENTY ONE PILOTS EL MÁS VENDIDO DE LA DÉCADA

El cuarto álbum de estudio del dúo Twenty One Pilots, Blurryface, se convirtió en el disco de rock más vendido de la década según Billboard. Este material discográfico se mantuvo un total de 234 semanas en el ranking desde su lanzamiento en 2015. Permaneció nueve semanas en primer lugar.

El segundo lugar del ranking de Billboard esta ocupado por el álbum Sigh No More de Mumford & Sons, le sigue Night Visions de Imagine Dragons.

Este ranking se obtiene de los charts creados por el fin de la década que publica la revista Billboard. En la lista encontrarás varios géneros, cada uno de los artistas que aparecen están por cantidad de reproducciones en streaming en distintas plataforma y ventas de conciertos.

Los sencillos del álbum Blurryface de Twenty One Pilots fueron «Fairly Local», «Tear In My Heart», «Lane Boy», «Stressed Out», «Ride» y «Heavydirtsoul». El disco lleva el nombre de un personaje que la banda estadounidense llamó Blurryface.

Josh Dun integrante de Twenty One Pilots reveló que la pintura negra de las manos y el cuello que lleva en sus shows en vivo, y en los videos musicales del álbum, representan a Blurryface. «La pintura en las manos representa mi inseguridad y miedo a equivocarme al escribir las canciones, la pintura en el cuello representa la inseguridad al cantarlas.».

