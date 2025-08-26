Alcaldía Benito Juárez acusa a la Merkadita Feminista de violencia y chantaje

En la Ciudad de México, el uso y la ocupación del espacio público se ha convertido en un punto de fricción constante, un debate que se reavivó recientemente con el enfrentamiento entre la Alcaldía Benito Juárez y la colectiva Merkadita Feminista. La situación, que escaló de un desalojo a un bloqueo vial en una de las zonas más concurridas de la capital, evidenció la compleja y a menudo conflictiva relación entre las autoridades y los comerciantes informales. Este episodio, que puso a la colectiva Merkadita Feminista en el centro de la atención pública, es un reflejo de una problemática social y económica más amplia que afecta a miles de personas.

La controversia estalló cuando mujeres que forman parte de la colectiva Merkadita Feminista bloquearon el cruce de Viaducto y la avenida Cuauhtémoc, causando un caos vial que afectó a ciudadanos. La protesta fue una respuesta directa a las acciones de la alcaldía, que había retirado sus puestos de venta en días anteriores. Para las manifestantes, su presencia en la vía pública no es solo una opción, sino una necesidad vital. Este colectivo, que agrupa a mujeres que buscan una salida económica ante la falta de oportunidades formales, considera que su derecho al trabajo debe ser respetado, y su lucha es también una forma de autonomía y resistencia ante un sistema que consideran excluyente.

Por su parte, la Alcaldía Benito Juárez adoptó una postura firme y pública. A través de un comunicado oficial, la autoridad local lamentó la «violencia» y el «chantaje» que, según su versión, representó el bloqueo. El gobierno de la alcaldía insistió en que no cederá a este tipo de presión y que sus acciones de «recuperación del espacio público» se realizan en estricto apego a la legalidad y la normatividad vigente. La principal justificación de la alcaldía es su responsabilidad de garantizar el bienestar y la libre circulación de los vecinos y transeúntes, argumentando que la venta ambulante sin los permisos correspondientes no puede ser permitida.

El incidente es un reflejo de una problemática recurrente en la CDMX. Mientras que las autoridades se escudan en la ley y en la seguridad pública, los comerciantes informales subrayan la urgencia de sus necesidades económicas, muchas veces como único sustento familiar. La Merkadita Feminista representa una parte de esta realidad, donde el comercio se entrelaza con la lucha de género y la visibilidad de las mujeres en el ámbito económico. A pesar de que el bloqueo fue levantado tras un acuerdo para establecer una mesa de diálogo, la tensión persiste, y el resultado de las negociaciones definirá el futuro de esta y otras colectivas que buscan una voz y un espacio en el dinámico y caótico paisaje urbano de la capital.