AMAZON PRIME VIDEO PONE SU SERIES INFANTILES COMPLETAMENTE GRATIS

El público podrá disfrutar de forma gratuita de 18 series

Amazon Prime Video pone sus series completamente gratis.El servicio de streaming,comparte 18 series exclusivas para niños. El contenido estará disponible durante el tiempo que dure la cuarentena.

Para poder disfrutar del contenido, solo debes acceder a la plataforma y buscar la opción de «Contenido gratis» , una vez debes dar clic en “Ver por 0.00 MXN con Prime”.

Aquí te dejamos la lista de series para niños de 6 a 11 años.

Series infantiles:

Diario de bichos.

Galaxia creativa.

Si a un

ratón le das galletas.

Jessy y Nessy.

Pete el gato.

Un día de nieve.

The stinky and dirty show.

Hoja al viento.

Deseo concedido.

Vickie el vikingo.

Peppa Pig.

Caillou.

El pequeño reino de Ben & Holly.

Series de 6 a 11 años:

Costume Quest.

Danger & Eggs.

El libro peligroso para los niños.

La vida de Gortimer Gibbons en Normal Street.

Una pizca de magia.

Una pizca de magia en la ciudad misteriosa.

Perdidos en Oz.

Niko y la espada iluminada.

Películas:

Horrible Histories: The Movie – Rotten Roman

Algunos de los estrenos que Amazon tiene para el mes de abril son:Tales from the Loop,Vikings, Temporada 6A,Fear the Walking Dead, Temporada 5, Bosch, Temporada 6 y NOS4A2.