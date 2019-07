OCHO AÑOS SIN AMY WINEHOUSE

La tarde del 23 de julio de 2011, en un apartamento el distrito londinense de Camden, la policía encontró el cuerpo sin vida de una mujer de 27 años. El deceso, en un principio “inexplicado”, se debió al abuso del alcohol por parte de la víctima. Su nombre era Amy Winehouse, una de las cantantes de mayor relevancia en los recientes años; una diva del soul de portentosa voz.

Amy Jade Winehouse nació en Londres, Inglaterra, el 14 de septiembre de 1983 en el seno de una familia judía de clase media. Por recomendación de su abuela paterna, a quien llamaba “Nan”, Amy estudió en la Escuela de Teatro Susi Earnshaw cuando tenía nueve años. Poco después formó un dúo de rap, Sweet ‘n’ Sour, con su mejor amiga.

En 1995 se matriculó en la Escuela de Teatro Sylvia Young, de la que fue expulsada al año siguiente por hacerse un piercing en la nariz. Sin embargo, la escuela le proporcionó a Amy una prueba con la National Youth Jazz Orchestra, en la que se convirtió en cantante. A los 13 años recibió su primera guitarra y comenzó a componer; a los 16 inició su carrera.

Su primer álbum, Frank (titulado así por Frank Sinatra), fue lanzado en 2003 y el impacto fue notable: disco de platino, nominación a los premios Mercury Music y ganador de un Ivor Novello Award por la canción “Stronger than me”. La característica voz de Amy y la influencia del jazz, hicieron de Frank un debut exitoso que acercó a la prensa a la vida de la cantante.

Amy Winehouse no caía en el estereotipo de la cantante promedio. Por su música, por su outfit, apariencia, y excesos. Su segundo álbum, Back to black, fue lanzado en 2006 y obtuvo un reconocimiento importante en ventas y premios. Para entonces ya eran conocidos las adicciones al alcohol y las drogas de la diva; sus caóticas presentaciones y su deterioro físico.

En 2008 fue nominada a los Grammy pero en un principio Estados Unidos le negó la visa por su relación con las drogas. Ganó cinco premios y entró al Guinness. Amy se presentó en vivo hasta 2011, hizo colaboraciones, presentó el documental Amy Winehouse – The Girl Done Good: A Documentary Review y preparó su tercer disco, que no terminó.

Recordemos a la polémica Amy con un playlist especial por los cuatro años de su partida:

“FUCK ME PUMPS” | FRANK | 2003

“OCTOBER SONG” | FRANK | 2003

“HELP YOURSELF | FRANK | 2003

“AMY, AMY, AMY” | FRANK | 2003

“YOU KNOW I’M NO GOOD” | BLACK TO BLACK | 2006

“LOVE IS A LOSING GAME” | BLACK TO BLACK | 2006

“BLACK TO BLACK” | BLACK TO BLACK | 2006

“REHAB” | BLACK TO BLACK | 2006

“JUST FRIENDS” | 2008

BONUS VIDEOTRACK:

“BLACK TO BLACK” | LIVE ACOUSTIC

