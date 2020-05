Al principio de la temporada del fútbol americano Colegial y de la NFL, todo mundo tenía los ojos y expectativas en el QB de fútbol colegial Tua Tagovailoa, todo indicaba que sería la primera opción en el Draft 2020. Fans de Miami y de los Redskins lo esperaban con ansías hasta hacían campañas que decían “Thanks for Tua”, estos equipos querían en su filas a este QB.

Desafortunadamente las lesiones de Tagovailoa lo dejaron fuera de juego durante la temporada así como su oportunidad de ser el 1er QB en el Draft. El 23 de abril ese derecho pasó al QB de LSU, Joe Burrow quien logró las mejores estadísticas que cualquier QB de fútbol colegial pudiese tener en una temporada.

La selección de Burrow era algo seguro, ahora la pregunta era quién sería escogido en segundo lugar. El drama en este Draft en específico se dio en la cuarta, quinta y sexta posición

Sabíamos que los Giants estaban interesados en escoger una ofensivo o a un corredor. La quinta y sexta posición correspondían a los Miami Dolphins y a los La Chargers respectivamente, ambos equipos necesitaban un QB específicamente querían a Tua Tagovailoa.

Había rumores de que los Chargers querían negociar con Miami para escoger primero a Tua. Miami comenzó a esparcir rumores hábilmente diciendo a los medios que les preocupaban las lesiones de Tua y que probablemente escogerían al mejor jugador disponible en la ofensiva una vez que fuera su turno en la 5ta posición.

Los Giants escucharon esto y se pusieron nerviosos temían que Miami escogería al jugador que ellos querían. Si es que Miami negociaba su posición con los Chargers. Al final ninguno negocio posiciones los 3 equipos escogieron en el orden original, los Giants se quedaron con el ofensivo que querían, Andrew Thomas; los Dolphins se quedaron con el QB Tua Tagovailoa y los Chargers al final escogieron al QB Justin Herbert.

En mi opinión los ganadores de este Draft fueron los Carolina Panthers, Detroit Lions, Minnesota Vikings mientras que los que no lo hicieron tan bien fueron Green Bay Packers, New England Patriots.

¿Quieres saber cómo le fue a tu equipo favorito en este Draft 2020?

Arizona Cardinals. Necesidades del equipo: Jugadores en la línea ofensiva para proteger a su joven QB que fue tacleado más que cualquier QB la temporada pasada.Optaron por escoger al talentoso LB Isaiah Simmons en la Primera Ronda, aunque su mejor elección fue el tackle ofensivo Josh Jones. Tal vez pudieron escoger más de un ofensivo.

Atlanta Falcons. Necesidades: Defensas. De por sí ya débiles en la parte defensiva , la agencia libre de uno de sus mejores jugadores Desmond Trufant que se fue a los Lions los dejo aún más comprometidos. Escogieron en este draft al corner back A.J. Terrell en la Primera Ronda, un movimiento que los ayudará sin duda. Solo optaron por un jugador para la ofensiva de las 6 oportunidades que tuvieron.

Baltimore Ravens. Necesidades: Linebacker de profundidad y corredores de elite. Hicieron buenas elecciones al escoger jugadores que fortalecerán su defensa incluyendo su primera elección en la Primera Ronda, el LB Patrick Queen.

Buffalo Bills: Necesidades: Un edge pass rusher que ayude a reemplazar los dos que perdieron en cuanto terminó la temporada. No tuvieron elección en la Primera Ronda pero lograron cubrir su necesidad más urgente en la Segunda Ronda con A.J. Espenesa.

Carolina Panthers. Necesidades: La defensa de este equipo es un desastre pero lo que realmente necesita este equipo son DB o defensive backs. Reforzaron su defensa con la elección que hicieron con el edge rusher Yetur Gross-Matos y optaron también por uno de los top saefties en el draft de este año, Jeremy Chinn. Las 7 elecciones que hicieron fueron defensas.

Chicago Bears: Necesidades: Un muy buen defensa que pueda ser de elite para subir el nivel en su defensa secundaria.Los Bears no tuvieron elección en la Primera Ronda. En la Segunda Ronda escogieron un tight end Cole Kmet, aunque fuera de temporada firmaron a Jimmy Graham. Los Bears añadieron a su equipo 2 defensas incluyendo al talentoso corner back Jaylon Johnson.

Cincinnati Bengals. Necesidades: Un QB titular y una línea ofensiva que lo ayude y proteja. Tuvieron el primer turno en la Primera Ronda y por supuesto optaron por la estrella del fútbol colegial la estrella de LSU , QB Joe Burrow. También optaron por 3 linebackers incluyendo Logan Wilson que es un jugador muy físico.

Cleveland Browns: Necesidades: Línea Ofensiva especialmente un tackle izquierdo que ayude al QB Mayfield para darle tiempo a lanzar sus pases en el campo. Los Browns optaron por 2 jugadores ofensivos incluyendo al jugador elite Jedrick Wills, en la Segunda Ronda añadieron 3 defensas el saefty Grant Delpit tiene todas las herramientas para ser un buen jugador pero tiene que mejorar a la hora de taclear.

Dallas Cowboys. Necesidades: DB o backs defensivos específicamente corner backs, el que tenían la temporada pasada Bryon Jones ya es agente libre.En la Primer Ronda seleccionaron a un receptor con mucho talento CeeDee Lamb. También seleccionaron dos backs defensivos en este draft incluyendo a Trevon Diggs .

Denver Broncos. Necesidades: Wide receiver o receptores para dar a la ofensiva mayor fuerza.No perdieron tiempo y en este draft usaron sus dos elecciones en receptores. Jerry Jeudy , fue uno de ellos, se proyecta como un sólido receptor con mucho futuro en la NFL.

Detriot Lions. Necesidades: Su Línea Ofensiva especialmente en la guardia ya que perdieron 2 jugadores en cuanto acabó la temporada. Lograron seleccionar al RB D’Andre Swift en la Segunda Ronda. Su segunda elección fue el RD Jeff Okudah, sin duda estas elecciones ayudaran a los Lions lograron fortalecer y cerrar sus esquinas. Un draft muy sólido para este equipo sin duda.

Green Bay Packers: Necesidades. Un WR o receptor para su QB Rodgers. Quien adivinaría que la primera elección para los Packers en la Primera Ronda sería el QB Jordan Love. Claro que tiene potencial pero no fue una elección muy inteligente para este equipo, este equipo tiene uno de los mejores QB de todos los tiempos.

En sus 9 elecciones no eligieron nunca un receptor, el tiempo dirá si los Packers acertaron pero en este momento los fans y muchos analistas pensamos que sus elecciones fueron decepcionantes.

Houston Texans. Necesidades : Profundidad en la línea defensiva y corredores.No tuvieron turno en la Primera Ronda , solo tuvieron 5 turnos. Lograron 2 defensas de calidad el lineman DT Ross Blacklock quien puede jugar lo mismo por dentro que por fuera. El corredor Jonathan Greenard un jugador talentoso en pases.

Indianapolis Colts. Necesidades: Receptores en los profundo para el nuevo QB Philip Rivers. A pesar de que los Colts no tuvieron elección en la Primera Ronda, sí pudieron hacerse de un par de armas ofensivas el WR Michael Pittman quien tiene calidad como receptor abierto y un sólido RB en Jonathan Taylor.

Jacksonville Jaguars. Necesidades: Varias en todas la áreas pero específicamente en la Defensa.Los Jags tuvieron 12 elecciones en el draft usaron 7 para mejorar la defensa. Corner back CJ Henderson y el edge rusher Klavon Chaisson fueron dos valiosas elecciones sin olvidar al WR o el receptor Laviska Shenault que es excelente en ganar yardas extras después de recibir el balón.

Kansas City Chiefs. Necesidades: Los campeones del Super Bowl pasado podrían mejorar su DB defensive back y cerrar mejor las esquinas con un par de corner backs. Mientras que lo Chiefs usaron 2 de sus 6 elecciones en defensas, no fue sino hasta las últimas rondas que escogieron a los defensas.

Más bien este equipo estuvo atento en satisfacer los deseos de su QB Patrick Mahomes quien dio a conocer que le interesaba tener como compañero de equipo al LSU running back Clyde Edwards-Helaire, fue seleccionado en la Primera Ronda , fue el número 32.

Las Vegas Raiders. Necesidades: Ningún equipo perdió muy buenas jugadas en la temporada pasada como los Raiders. Tanto defensas como corner backs deberían estar en su wishing list.

Con el número 12 para escoger, optaron por el receptor Henry Ruggs, es buen receptor pero esta elección levanto un par de dudas, si no se arrepentirán de haber escogido mejor a Jerry Jeudy . En el draft escogieron 3 defensas incluyendo el corner back Damon Arnette en la Primera Ronda.

LA Chargers. Necesidades: Un tackle izquierdo , ya que el bloqueo de pases ha sido el talón de Aquiles de este equipo por mucho años. Y también necesitan un QB. En su Primera Ronda , con el número 6 los Chargers escogieron a su QB Justin Herbert pero ¿habrá sido su primera opción?

Hay duda en cuanto a su rapidez en los pies y agilidad en sus manos para hacer pases rápidos. Honestamente este equipo no cubrió lo que más necesitaba y todo pinta para que siga batallando por mantenerse en la temporada.

LA Rams. Necesidades: Un tackle ofensivo, Andrew Whitworth ya tiene 38 años. Después de liberar a Todd Gurley , agregaron al equipo al RB Cam Akers y al WR Van Jefferson que es un sólido receptor. Agregaron valor al equipo en este draft con 2 de sus terceras elecciones al optar por el corredor Terrell Lewis y el safety Terrell Burgess quien es muy bueno para cubrir. Curiosamente no optaron por cubrir una de sus mayores necesidades ya que no eligieron ningún tackle ofensivo.

Miami Dolphins.Necesidades: QB para el futuro y jugadores para protegerlo. Fueron el único equipo con 3 oportunidades para escoger en la Primer Ronda y lo capitalizaron bien. Escogieron al QB Tua Tagovailoa, pese a sus lesiones es una gran elección, también lograron escoger a 3 ofensivos destacables Robert Hunt y Austin Jackson.

Minnesota Vikings. Necesidades: Corner backs, perdieron3 al terminar la temporada. No resistieron y tomaron a la estrella WR Justin Jefferson en la Primer Ronda, después se enfocaron en su defensa incluyendo 3 Cornervbacks en las siguientes 3 rondas. Tanto Jeff Gladney como el CB Cameron Dantzler fueron muy sólidas elecciones.

New England Patriots. Necesidades: ¡El reemplazo de Tom Brady! Cam Newton y Andy Dalton son aún un opción, pero seamos honestos realmente creemos que escogerán un QB del Draft , la respuesta es ¡No!. Optaron en este draft por enfocarse en el defensa y en los tight end. Sus elecciones más destacables fueron el linebacker Josh Uche que es muy bueno en los pases y un atlético tight end Dalton Keene.

New Orleans Saints. Necesidades: Tienen una de las parrillas más completas de jugadores en toda la NFL. Si quisieran mejorar algo podría ser en la parte de profundidad de los linebackers. Aprovecharon sus turnos al elegir 2 jugadores sólidos el corredor LB Zack Baun y el TE Adam Trautman que es muy buen receptor.

New York Giants. Necesidades: Rapidez en los pases en la línea defensiva y reforzar la defensa secundaria.No hicieron mucho por cubrir sus necesidades inmediatas, sin embargo las elecciones que hicieron les pueden ayudar a reforzar la línea ofensiva con Andrew Thomas y Matt Pearl. En la defensa Xavier McKinney parece una buena elección.

New York Jets.Necesidades: Un receptor estrella para Sam Darnold. La temporada pasada tuvieron los peores receptores en toda la NFL. En su turno en la Primera Ronda seleccionaron al mejor ofensivo en el draft Mekhi Becton y en la segunda elección optaron por un receptor Baylor Denzel Mims que esperemos sea la pieza clave que necesita su QB Sam Darnold. En la Tercera Ronda , New York optó por uno de los más rápidos safeties del draft Ashtyn Davis.

Philadelphia Eagles: Necesidades: Un Receptor que le dé a la ofensiva mayor dinamismo.Cubrieron esta necesidad en su turno durante la Primer Ronda al elegir al WR Jalen Reagor de TCU. A más de uno nos sorprendió su elección en la 2da Ronda el QB Jalen Hurts porque pudieron usar esa oportunidad para atacar su necesidad más inmediata.

Pittsburgh Steelers. Necesidades: Profundidad en la línea ofensiva ya que este equipo cada año no está más joven. Desgraciadamente en este draft no tenían mucho con que trabajar. No tenían elecciones o picks en la Primera Ronda y en el resto solo tuvieron oportunidad de elegir en 6 ocasiones.

Hicieron muy poco para cubrir sus necesidades las más destacables fueron Kevin Dotson un ofensivo, en la segunda ronda WR Chase Claypool receptor y por último un jugador rápido y ágil con los pases el linebacker Alex Highsmith.

San Francisco 49ers. Necesidad: Receptores. Su receptor más confiable la temporada pasada era el WR Emmanuel Sanders pero ya no estará más con ellos. Su elección en la Primer Ronda fue el WR Brandon Aiyuk esperemos pueda llenar esa necesidad en el equipo, fuera de eso fue para este equipo fue un draft muy tranquilo hicieron solo 5 elecciones durante los tres días.

Seattle Seahawks. Necesidad: Fortalecer la línea ofensiva.La temporada pasada la línea fue una de las peores en el bloqueo de pases de la NFL, realmente en este draft no eligieron jugadores para fortalecer ese bloqueo de pases pero logaron de alguna forma hacer una buena elección con el corredor de pases el DE Darrell Taylor.

Tampa Bay Buccaneers Necesidad: Fortalecer la profundidad de la línea ofensiva y escoger un muy buen tackle izquierdo para proteger a su reciente adquisición, el QB Tom Brady. Los Bucs aprovecharon bien su turno en la primer Ronda al ir por el tackle ofensivo Tristan Wirfs y en la segunda ronda hicieron una elección valiosa para su defensiva con 1.75 m y 98 kg optaron por el profundo Antoine Winfield.

Tennesse Titans: Necesidad: Un corredor de pases elite, ya que su pass rusher Cameron Wake a sus 38 años, no estará más en el equipo. Para cubrir esa falta en la segunda ronda optaron por el CB Kristian Fulton fue una elección , así como lo fue escoger a un corredor de gran velocidad como el RB Darlington Evans, que complementará de forma excelente al corredor estrella del equipo, Derrick Henry. Aunque hicieron elecciones muy valiosas no fueron las más astutas en cuanto sus necesidades.

Washington Redskins: Necesidad: Un equipo con poca profundidad en la defensiva especialmente en las posiciones de cornerbacks. Tuvieron 8 picks en este draft y no las aprovecharon para llenar sus necesidades, aunque no fue un desastre del todo a su favor si lograron escoger a Chase Young uno de los mejores corredores el número 2 del Draft este año, será un pesadilla para los QB de la NFL en años por venir.