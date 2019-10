35’S Y 45’S: LA CELEBRACIÓN FOTOGRÁFICA ANALOG TRANSLATION

Analog Translation llega a Loot el 3 de octubre en colaboración con Stella Artois

Desde NYC llega 35’s y 45’s, una celebración de fotografía de cine y discos de vinilo, reuniendo dos medios clásicos en un solo espacio. La exposición se presenta por primera vez en CDMX con la participación de fotógrafos y de México y NYC incluyendo a Darryl Richardson, Ana Hop, Ysa Pérez y Jaime Martinez.

Este intercambio cultural incluye música de selectores de diversos géneros y estilos siempre bajo el formato análogo de 45 rpm. 35’s and 45’s presenta la exposición Analog Translation es una exposición que utiliza formas visuales y auditivas de medios análogos para celebrar el intercambio cultural y artístico entre dos grandes cosmopolitas, Nueva York y CDMX. La era digital ofrece formas repetitivas de intercambio social, creando un entorno con una naturaleza que no comprende el mundo tal y como:

Un mundo tangible, sustancioso, de ritmos naturales y conectividad humana irreemplazable.

Esta exhibición está diseñada para capturar la experiencia emocional del aquí y el ahora, un sentimiento que cambia constantemente su intención. Justo en este momento, en el que vivimos.

Esta misión se lleva a cabo desde hace un año en NYC, superando las expectativas de expositores y asistentes y llega a CDMX el próximo 3 de octubre siendo su primer exposición internacional y tomará lugar en LootMX Gallery, un espacio perfecto ubicado en Guanajuato 227, Col. Roma Norte.

Algunos de los fotógrafos que han participado en las últimas 7 ediciones de 35’ y 45’s han sido: Stonie Blue, Ruvan, Carolyne Teston, James Reed, Zephyr Ann, Diego Martinez-Conde, 35 Millimeter Mistress, Jiblazee, Nina Harcus, Jake Marsiglia, B. Lennox-John, Masahiro, Nadia Rosenberg, Bobby Henry, Marco Weibel, Noelle Duquette.

Tenemos el privilegio de presentar una selección de especialistas en vinilos de 45 7’’ que aportan una gran diversidad generacional, cultural y de géneros musicales, aquí algunos nombres:

Natasha Diggs (Soul In The Horn), Jacques Renault (Let’s Play House), Rich Medina, Duane Harriott (Devin Dare/WFMU), Tom Noble, Bamboozle (Eli Soul Clap), Radio Rahill (Habibi), DJ Soul, Toribio, Saucy Lady (Star Creature), Marco Weibel (Darker Than Wax), Sheila B (WFMU), Donis (Half Moon Radio), Lloydski (Tiki Disco), Nadine Regine (The Lot Radio), Couple Two T’ree, DJ Misbehaviour (Mobile Mondays) + más.

Fotógrafos de primer exposición en CDMX:

Nigel Rubirosa @nastynigel.jpg

Alana Burns @_alanaburns

Ysa Pérez: @ysaperez

Andrés Arochi; @andres_arochi

Darryl Richardson @darrylrichardson_

Daniel Patlán @desde_1989

Ana Hop @anahop

Mark Powell: @locaburg

Jaime Martinez: @jaimemartinezzz

Selectores de primer exposición en CDMX:

Sonido Confirmacion @Sonidoconfirmacion

Yumi @lalovemaker

Pocz @Carlospocz

Toribio @toribious_monk

Paul Raffaele @paulraffaele

Después de 8 eventos hemos logrado recibir a más de 5,000 personas y facilitado miles en ventas en nombre de los artistas independientes que han formado parte del evento, ha servido a una clientela radicalmente diversa y creado una plataforma y un espacio para apoyar aún más a los artistas que utilizan formatos analógicos, además de innovar en el comercio digital para los artistas. Para consolidar nuestra presencia global, buscamos trabajar con fotógrafos, djs, marcas y espacios que compartan un espíritu de ideas afines de apoyo intencional y localizado para la comunidad y las artes.

Síguenos en sus redes para mayor información:

Instagram

Facebook

TE PUEDE INTERESAR

TODO SOBRE EL CORONA CAPITAL 2019

PET SHOP BOYS LANZÓ SU NUEVO EP AGENDA Y NEIL TENNANT LO EXPLICA

UNA NOCHE DE CELEBRACIÓN Y DE PROBAR TU PODER CON BOOST

BRAD PITT PRODUCIRÁ UN DOCUMENTAL SOBRE CHRIS CORNELL

YA PUEDES VER LA NUEVA SERIE SOBRE GUSTAVO CERATI EN YOUTUBE