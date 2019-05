AND SO I WATCH YOU FROM AFAR EN EL FOREVER ALONE FEST 2019

Géneros como el math rock y el post rock han generado adeptos a una velocidad increíble en la última década, y en todo el mundo. Acá en tierras mexas, el Forever Alone Fest y los chavos de INTRSTLRS se han encargado -durante 5 años- de satisfacer la necesidad de muchos fans de ver bandas raritas en vivo. Este año, se pusieron guapos y trajeron nada menos que a And So I Watch You From Afar.

La banda de Irlanda es un ícono del math/post rock mundial, contando con 5 LPs en su haber, giras extensas en distintos continentes y un show energizante. Su sonido es poderoso y desgarrador, pero limpio y complejo, algo característico del género.

En el marco de su primera visita a México, entrevisté al baterista Chris Wee, quien nos compartió un poco de las experiencias como banda y sus expectativas de venir a nuestro país.

Iván: ¿Cómo empezó And So I Watch You From Afar? ¿Cuáles bandas consideran que son influencia para crear su sonido tan característico?

Chris Wee: «Todos tocábamos en bandas de punk y rock cuando éramos jóvenes, y crecimos escuchando una gran variedad musical. Cuando empezamos ASIWYFA, allá por finales de 2005, decidimos que tocaríamos música heavy e intrincada pero completamente instrumental. Yo diría que bandas como At The Drive-In, Fugazi y Mogwai fueron influencias muy fuertes que tuvimos al iniciar la banda».

IM: Sabemos que son importantes en Irlanda, ¿podrían decirnos cómo es la escena del math/post rock en Belfast?

CW: Ha habido muchas bandas de math/post rock a través de los años en Belfast, pero por el momento hay más escena punk/experimental. Algunas bandas sobresalientes de math/post han sido Tracer AMG, We Are Knives, Kasper Rosa.

IM: Actualmente, son uno de los actos de math/post rock más importantes en el mundo, con miles, o incluso millones de fans alrededor del globo. ¿Pueden compartirnos un poco de cómo esto los hace sentir?

CW: Nos sorprende de verdad que ahora tengamos fans por todo el mundo y estamos muy agradecidos por ello. La banda empezó en nuestra ciudad natal al norte de Irlanda y no teníamos idea de que años después, la música que compusimos nos llevaría alrededor del mundo. Pero nuestra actitud siempre ha sido lo más ambiciosa posible, y de dedicación a nuestra música y nuestros fans.

IM: Siendo una banda tan relevante, constantemente salen de gira. ¿Cómo es la vida estando de tour?

CW: Salir de gira ha sido parte de nuestras vidas por más de 10 años, y estamos muy felices de poder seguir viajando y tocando en tantos lugares. Al inicio era difícil por que no teníamos mucho dinero y las condiciones eran duras, pero cada tour nos ha hecho más fuertes como banda y nos hemos sobrepuesto a todas las circunstancias.

Actualmente, irnos de tour es más cómodo, y tratamos de no estar lejos de casa por mucho tiempo, por que ahora tenemos familias y relaciones que debemos cuidar. Antes nos íbamos por periodos muy largos y nos ausentábamos por meses, y eso pudo haber causado problemas en la vida en el hogar, así que aprendimos una buena lección.

IM: ¿Cuál tour han disfrutado más que todos y por qué?

CW: Cada país nuevo en que tenemos la oportunidad de tocar es una aventura divertida, y estoy seguro que disfrutaremos México. Creo que el tour que hicimos para apoyar a Them Crooked Vultures en 2011 ha sido uno de los más entretenidos; pudimos conocer y pasar tiempo con Dave Grohl, John Paul Jones y Josh Homme. Fue increíble.

IM:¿Pueden contarnos un poco acerca de sus experiencias en ArcTanGent? ¿Qué esperan de la edición de este año?

CW: ArcTanGent es uno de nuestros festivales favoritos. Nos sentimos en casa ahí y se siente como una reunión familiar enorme siempre que vamos. Es muy especial poder tocar con bandas increíbles y con una forma de pensar similar. El line up de este año está increíble, considerando que van a tocar bandas como Meshuggah y Battles, y es asombroso ver que ustedes tendrán a DJ Perro tocando ahí. ATG es un festival internacional y siempre dan la bienvenida a bandas del otro lado del mundo.

IM: Ahora que es la primera vez que vienen a México, ¿qué cosas les dan más curiosidad?

CW: ¡Definitivamente nos emociona la comida! Todos somos fans de la comida mexicana, pero lo más cercano que tuvimos a comida auténtica fue en California o Texas, así que no podemos esperar para probar cosas en México. ¡Nos encanta toda la comida y queremos probar la horchata también!

IM:¿Cuáles bandas mexicanas han escuchado?

CW: Desafortunadamente no conocemos a ninguna banda mexicana, pero esperamos encontrar a algunas excelentes bandas cuando toquemos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Nos encanta hablar con bandas locales y escuchar su música.

IM:¿Qué esperan del Forever Alone Fest? ¿A cuáles bandas esperan ver en vivo?

CW: Esperamos un público ruidoso y con energía, y amamos lo apasionados que son con la música, ¡por que nos obliga a tocar aún más alto! Queremos ver a DJ Perro, y standards también por que son increíbles.

No te puedes perder a And So I Watch You From Afar en vivo. Para la edición del FAF 2019, se van a rifar un show de ¡100 minutos! El mini tour comprende las siguientes ciudades:

Monterrey – 30 de mayo

Guadalajara – 31 de mayo

CDMX (Forever Alone Fest) – 1 de junio

Por: Iván Maldonado

TE PUEDE INTERESAR

GAMBEAT: ¿POR QUÉ DARNOS FRONTERAS? LA MÚSICA ES LIBRE

CONOCE LA NUEVA FACETA MUSICAL DE HENRY D’ ARTHENAY

LA COMPOSICIÓN DE MÚSICA CLÁSICA DE THOM YORKE

MÚSICA Y GENTE RARITA EN EL FOREVER ALONE FEST 2019

AFIRMAN QUE DESPUÉS DE LOS 30 AÑOS SE ESCUCHA MENOS MÚSICA NUEVA