ANDRÉS VOLKOV: UN JOVEN COMPOSITOR MEXICANO REINVENTANDO SONIDOS LATINOS

Con un sonido tenue y cercano, así como si nos cantara al oído, el joven nómada Andrés Volkov nos presenta «Mal Tercio», una canción donde conviven la sensualidad con la timidez, la melancolía con la curiosidad y el bossa nova con el funk, en una amalgama orgánica, fluida y tropical.

«Mal Tercio» es el tercer sencillo su próxima producción, un EP titulado Conflicto de Interés; este trovador contemporáneo nos deleitó a finales del año pasado con su sencillo “Con Cuidadito”, una rola en la que Andrés nos habla sobre el sentimiento de tristeza al terminar una relación porque alguien se tiene que mudar a otro lugar, dando pie a una canción romántica con tintes de bolero que a la fecha cuenta con más de 73K reproducciones en Spotify.

En esta entrevista Andrés nos ayuda a adentrarnos un poco más en su música, en sus letras y cómo estas nacen de una introspección, dando como resultado narraciones honestas y naturales, como su proyecto y como él mismo.

¿Cómo definirías tu proyecto musical?

Es un proyecto muy enfocado en las letras, intentando no llegar a la idea de un cantautor y que no está restringido a un solo género, que va de rock, a bossa, cosas más extremas como música ranchera, ligeramente metalero a veces. Muy camaleonico en cuanto a términos musicales.

¿Como es la dinámica de composición en tu música?

Siempre intento hacer las canciones, no como la letra antes o la música antes, si no intento que la composición suceda de manera paralela; empiezo con un sentimiento, en el caso de “Mal Tercio” que es mi último sencillo, algo como sensualidad y timidez. Comienzo con esa idea, y con eso empiezo a construir la música y la letra al mismo tiempo, dejando que ambos mundos convivan.

¿Cual es la historia detrás de “Mal Tercio”?

Mal tercio nació de un viaje en auto con una amiga, estábamos escuchando “Crimen” de Gustavo Cerati y ella me dijo “Algún día deberías hacer una canción tan sexy como una de Cerati”; en ese entonces estaba algo obsesionado con Tom Jobim, así que me propuse hacer una bossa con un poco de Cerati, y esa misma noche compuse “Mal Tercio”.

¿A qué te refieres con “el maldito alfabeto”?

Yo me considero alguien tímido y pues siento que es como cuando quieres acercarte a alguien y se te traban las palabras. Es como basado en esa idea del maldito alfabeto, malditas palabras que no se me vienen a la cabeza y que son el mal tercio en esa bella mirada.

¿Cuál fue tu primer acercamiento con los sonidos latinos y con tu sentir como latinoamericano?

Pues es algo interesante, yo empecé tocando como música más rockera, y aunque desde muy pequeño escuchaba la música que oían mis padres, no fue hasta que viví fuera de México que esa música que oían mis papás se volvió mía. También descubrí artistas más nuevos; me inspiró mucho por ejemplo Belafonte Sensacional y Natalia Lafourcade, y empecé a clavarme más en el folklore.

Creo que el rock está muy presente aún en mis composiciones, pero intento ser fiel siempre a todo este universo musical del que hablamos cuando hablamos de la música latina. Me gusta explorar con cada una de mis canciones algún género diferente, porque siento que es una representación de lo que soy.

Me comentas que has estado viviendo fuera de México ¿como ha sido el intercambio cultural y como este ha afectado en tu música?

Cuando me fui a Italia, por ejemplo, lo que escuchaban mis amigos hippies era como música de guitarra acústica, muchos cantautores italianos, y eso me influenció mucho, en especial Fabrizio De André y Pino Daniele; el primero tiene unas letras de locura y el segundo me sorprendió porque hace funk en napolitano. Luego cuando estuve en Nueva York interactúe con muchos músicos de Jazz, y es extraño por que yo intento no hacer música demasiado compleja, en especial armónicamente, pero me ha enriquecido mucho convivir con jazzistas muy buenos.

Al ser un artista independiente ¿Qué tan difícil ha sido llevar tu música a los oídos de la gente?

Creo que todo empezó con los shows en vivo; siempre fui apoyado por mi familia y mis amigos, y pues poquito a poquito esos amigos les decían a otros amigos. Yo siempre he sido muy penoso, pero mi mamá y mi hermana no, así que ellas siempre invitaban mucha gente a mis conciertos.

Algo que me pasó fue que yo no sabía mucho del negocio; yo quería grabar un disco, subí Trip(tico) como a modo de prueba y no le fue muy bien, pero me sirvió de experiencia. Me puse a leer lo equivalente a “Music business for dummies“ y después solté mi primer sencillo “Con Cuidadito“, y hasta la fecha no sé cómo pero llegó a bastante gente.

Después de “Mal Tercio” ¿Qué sigue para Andrés Volkov?

Pues el material que había grabado como un “disco“ voy a estarlo subiendo por partes, unos cuantos EPs, unos cuantos sencillos, todo eso en este año y los primeros meses del 2020, con la idea de grabar un material más grande el próximo año.

Puedes seguir a Andrés Volkov en sus redes para estar al tanto de sus próximas presentaciones y lanzamientos: Facebook e Instagram.

TE PUEDE INTERESAR

GAMBEAT: ¿POR QUÉ DARNOS FRONTERAS? LA MÚSICA ES LIBRE

MARISOL GALDÓN: LA HISTORIA DE LA TELEVISIÓN MUSICAL ESPAÑOLA

LA COMPOSICIÓN DE MÚSICA CLÁSICA DE THOM YORKE

AFIRMAN QUE DESPUÉS DE LOS 30 AÑOS SE ESCUCHA MENOS MÚSICA NUEVA

¡DIEZ LIBROS SOBRE MÚSICA QUE TIENES QUE LEER YA! VOL.2