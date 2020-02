ÁNGELA LEYVA PRESENTA ‘BILIS NEGRA’ EN TEXTRAÑO GALERÍA

Dentro de textraño en su baño textraño baño opera como una galería dentro de una galería.

Teniendo un artista diferente cada mes el cual complementa al artista o a la explosión que esta en la galería.

El artista puede intervenir el baño o exponer una o varias piezas dentro de él.

Un baño es considerado como un espacio privado en el cual uno esta expuesto literalmente.

Tener arte dentro de un baño crea una experiencia en la que el ambos el observador y el arte están expuestos.

BILIS NEGRA DE ÁNGELA LEYVA

El próximo 4 de febrero inaugura BILIS NEGRA en la galería textraño, una exposición de la artista emergente Ángela Leyva, egresada de La Esmeralda, la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado del INBA, de SOMA, proyecto educativo nivel posgrado en arte contemporáneo, que actualmente cursa la maestrìa en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.

Esta joven artista trabaja de manera interdisciplinaria entre la ciencia y la pintura y sus aspectos formales, en una serie de traducciones y exploraciones de un archivo médico en imágenes. Retratos, sobre todo de niños, que parecieran recuerdos borrosos, algunos que ríen, otros más bien angustiantes, que pueden apelar a la experiencia personal del espectador frente a los diagnósticos o bien detonar incomodidades frente a personajes ficticios que parecieran vibrar, gemir o gritar en los lienzos, como fantasmas fotografiados, o espectros de niños haciendo “vaho” frente a un vidrio.

En Yacónic pudimos estrevistar a Ángela para entender un poco màs su proceso, el porqué de las imágenes que trabaja y cómo fue construyendo un imaginario específico en su obra:

Y: Tu trabajo responde a un tiempo considerable de análisis y tratamiento de la imagen, ¿Qué significa para ti la pintura y sus posibilidades discursivas?

A: Para mí, la pintura es un sustrato donde yace el espacio/tiempo de gran parte de la H(h)istoria de la humanidad. Nuestra universalidad y cotidianos como especie, se encuentran plasmados en ella, como ya lo sabemos, nuestros rasgos más y menos “humanos” han quedado sujetos en lienzos, sustancias, colores, y cabellos matizados. La pintura contiene la visualidad y lo matérico de nuestros tiempos. En el caso de mi pintura, existe como algo borrosos, velado. Denota un proceso “inacabado” o cancelado que apela a lo endeble de la memoria. Las imágenes registradas en mi pintura, oscilan entre lo borroso y la duda, ya que nunca he tenido certeza de a quién retrato en sí.

Y: ¿’Bilis Negra’ obedece a la teoría medieval de los humores? ¿Hiciste algún tipo de investigación pictórica al respecto?

A: Sí. Me sumergí en esas teorías sobre los humores humanos y las enfermedades, la que más me atrajo fue la bilis negra y su relación con la melancolía.

Y: ¿Qué imaginaste en cada pieza? Es decir, ¿Los personajes tienen, para ti, alguna historia construida?

A: Me baso en un archivo clínico, el cuál no me fue revelado del todo, sólo cuento con imágenes dispersas de distintos pacientes. Lo cual me deja a la vista una serie de “personajes” sin historias, sólo rostros y colores. Lo cual siempre me da una posibilidad de ficción. Puedo pensar casi cualquier cosa al respecto de la vida de quienes estoy pintando, en su mayoría niños. Entonces, cada pieza es un encuentro con un ser desconocido, como imaginar el ir a hablar con la gente que no conoces en el parque, y poder inventarte el diálogo, ni siquiera hablo de realmente tenerlo.

Y: La historia de la medicina tiene una fuerte relación con la historia de la representación del cuerpo en la pintura. En este caso, ¿Crees que podamos decir que existe también una historia pictórica de la representación de la mente?

A: Claro que la hay. El gesto creativo es un reflejo de la mente. La enfermedad no ha estado lejos de la historia de los pintores, esto ha permitido acceder de forma directa a la historia de la pintura desde el dolor, la enfermedad mental, en general desde la clínica. Toda representación pictórica es representación de la mente individual del creador, así como colectiva, cuando éste refleja los temperamentos sociales en los cuales se desenvuelve y observa su época.

Y: En el terreno de lo técnico, ¿Cómo fue reconstruir o interpretar a partir del trazo, la mancha y el color, a estos personajes? ¿Elegiste ciertos materiales o herramientas con un propósito particular?

A: Mis proyectos siempre parten de entender qué quiero comunicar y cómo quiero abordar cierta problemática, o sea con qué medio plástico o visual es con el que podría desenvolverme de mejor modo para transmitir. En el caso de este archivo, que fue mi regreso a la pintura, partió de la imposibilidad de asir a las personas contenidas en él.

Fue así que la pintura se presentó como medio perfecto para apropiarme de estos rostros, y es por eso que el transfer es parte fundamental, es como pasar algo de la estructura de ese ser, de lo que fue su alma y dará pauta para su nueva construcción.

Después el óleo y el pigmento dotan la nueva carne para estos personajes, lo sostienen en el mundo de la materia, como trayéndolo nuevamente a la vida, por eso me gustan los lienzos rígidos y pesados, los pienso como cuerpos suficientes para que aparezcan estos Otros. Y de igual manera desplegar, ya en un montaje, varias piezas, varios personajes que puedes mirar y que te miran a ti.

Y: Si el retrato fuera una manera de identificar trastornos o hacer diagnósticos médicos, ¿Te podrías aventurar a «diagnosticar» a algún artista de tus referencias en términos artísticos o pictóricos? ¿Cómo sería un diagnóstico escrito de un artista, palabras referentes al discurso visual, a una persona con alguna condición o limitante física o mental?

A: Creo que para eso existe el análisis de la imagen, que muchas veces cae en esto de explicar a su creador, yo no podría aventurarme en este momento a decir cómo hacerlo, pero es cierto que a veces veo piezas y me hacen pensar en las circunstancias de sus autores, no todas claro, pero si hay cierto tipo de obra que puede revelar situaciones, lo interesante es cuando esta no es explicita en estos criterios, o sea que no sea del tipo vivencial tal cual, sino que contenga ésto como matrushka personal de aquel que crea, un secreto a descubrir.

Y: ¿Has hecho autorretratos?

A: No hasta el momento.

Y: ¿Qué crees que signifique la construcción de la idea de uno mismo? Pensando, por ejemplo, que hoy el autorretrato y los retratos en general están muy determinados por las redes sociales pero sobre todo, por el uso de ‘filtros’ y elementos tecnológicos visuales que alteran o intervienen en el momento de la «auto-foto» o el «autorretrato contemporáneo», si es que podemos llamarle así a las «selfies».

A: Piensa que la cara es la interface con la cual te presentas ante otros, la primera capa de realidad que muestras. Tus «selfies» se vuelve el nuevo hola y todos quieren decirlo en su “modo particular” aunque terminen siendo el mismo y regulados por un filtro, cada vez hay menos caras y más filtros. Estas fotos son un caso particular de registro, ya que actualmente navegan por ahí y tienen alcances muy peculiares, a menos que seas de esos aburridos que ponen en “privado” su ig, en los otros casos, casi cualquiera puede verte. Y es ahí cuando entran en juego variables que ni uno se imagina.

Por último, si pudieras retratar a algún personaje de la historia a través de su archivo escrito, clínico o personal completo, ¿A quién elegirías?

A: Sigo empeñada y obsesionada en mi archivo y por lo general éstas fotos no me hablan en sí, es mi cerebro participando de imágenes. Actualmente estoy planeando un proyecto que me hará dar el salto a retratar “en vivo” y de ser así, escuchar al que retrato, como sesión en salón de belleza mientras le cortas el cabello a alguien o bien un psicoanálisis. En este caso habría mucha gente que me gustaría oír y retratar, para saber qué tienen que contar, pero concretamente me gustaría a @lilmiquela, a ver cómo le haríamos.

TEXTRAÑO es un espacio reciente, que con un mes de propuestas ya propone una manera distinta de involucrarse con la spiezas de sus colaboradores: el 4 de febrero no sólo podremos ver la obra de Leyva; dentro de la galería existe una meta-galería en el sanitario del espacio: textraño_baño propone una curaduría visual, una intervención o una pieza aparte de la exhibida en sala, que en esta ocasión mostrará obra de Santiago Gómez, y que confronta al visitante directamente con una obra en un espacio y en un lugar íntimos, generando así una experiencia diferente cada vez, que alejan de la percepción de lo cotidiano al visitante.

Te invitamos a asistir este 4 de febrero a la inauguración de BILIS NEGRA y a visitar TEXTRAÑO a partir de las 19HRS en Rìo Ebro #85 en la colonia Cuauhtémoc.

