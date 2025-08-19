Anish Kapoor y Greenpeace: la impactante obra en el mar contra la crisis climática

Generic selectors
Arte Noticias

En una audaz y peligrosa protesta, activistas de Greenpeace han desplegado una obra del renombrado escultor Anish Kapoor. En una plataforma de gas de la multinacional Shell, en el Mar del Norte. Esta intervención artística, titulada «BUTCHERED» (Masacrado), busca denunciar de manera visceral la crisis climática y la devastación que la industria de los combustibles fósiles inflige al planeta.

Siete escaladores de Greenpeace, descritos por la organización como «altamente experimentados», lograron infiltrarse en la plataforma de gas Skiff. Ubicada a 72 kilómetros de la costa de Norfolk. Allí, fijaron a un lateral de la estructura una lona de 12 por 8 metros. Transformando la plataforma en un lienzo improvisado para la obra de Anish Kapoor.

Anish Kapoor

«Butchered», la intervención de Anish Kapoor

La protesta tomó un giro dramático cuando los activistas bombearon 1,000 litros de una mezcla de agua de mar, polvo de betabel y tinte no tóxico sobre la lona. El líquido «rojo sangre» se esparció por la tela, creando una imagen impactante. Que según Kapoor, representa la «carnicería» que las compañías petroleras están «infligiendo a nuestro planeta». En un comunicado, el artista británico-indio explicó que «BUTCHERED» es un «grito visual» que «da voz al costo calamitoso de la crisis climática, a menudo para las comunidades más marginadas de todo el mundo».

Esta es la primera vez que una obra de arte se instala en una estructura de extracción activa en alta mar, subrayando la rareza y el impacto de la acción. La protesta se produce en un momento crítico, con olas de calor extremas, incendios forestales e inundaciones afectando a comunidades en Europa y otras partes del mundo. Los científicos señalan que el cambio climático, impulsado por la actividad humana, está intensificando estos fenómenos.

Anish Kapoor
Anish Kapoor

Por su parte, un portavoz de Shell UK calificó el acto como «extremadamente peligroso» e «ilegal». Y advirtió que la acción puso en riesgo la vida de los propios manifestantes y de otros trabajadores. Esta confrontación artística y activista retoma la tensión entre Shell y Greenpeace. Que ya habían llegado a un acuerdo en diciembre pasado tras una demanda interpuesta por la energética.

La obra de Kapoor, descrita por Philip Evans, alto directivo de Greenpeace UK, como un «puñetazo visual». Lleva la denuncia directamente al lugar donde el daño comienza. Es un recordatorio impactante de que la crisis climática no es una amenaza abstracta, sino una carnicería real que ya está dejando su marca en nuestro mundo.

