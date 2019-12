ANNA KARINA Y SUS PELÍCULAS JUNTO A GODARD

Anna Karina nació en 1940 en una pequeña ciudad danesa llamada Solbjerg. Cuando cumplió 17 años y por iniciativa propia decidió mudarse a París, ahí empezó a trabajar como modelo para las revistas Jours de France y Elle.

En 1959, la modelo de tan solo 19 años conoció a Jean-Luc Godard, famoso cineasta de origen francés. Godard, la invitó a participar en su película Al final de la escapada, pero la actriz lo rechazó debido a que la cinta tenía escenas de desnudo.

La negativa de Anna Karina hizo que Godard se obsesionará aún más por la joven modelo, así que hizo un segundo intento y le ofreció un papel en su película, El Soldadito. Después de este filme la pareja se hizo inseparable y decidieron casarse en 1961.

“Estábamos rodando El Soldadito y me llamó para que me reuniera con él a medianoche en el café de la Prez. Yo tenía una relación con otro hombre, pero no lo pude evitar, no me podía apartar de él. Estaba totalmente fascinada. Perdí a todos mis amigos de aquella época porque a ellos les gustaba mucho más mi otro novio” confesó la actriz, para la revista Vogue.