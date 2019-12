ANTIDOPING Y CONDUCTAS ANTIDEPORTIVAS

Hay un dicho en los deportes muy famoso en inglés que dice “if you´re not cheating you’re not trying” y hay deportistas que interpretan este dicho de la peor forma más allá de referirse a engañar o hacer trampa se refiere a que si no está usando todos los recursos disponibles y legales para ganar no lo estás haciendo bien.

Apenas hace un par de días descubrieron en la NFL que los New England Patriots filmaron ilegalmente a los Cleveland Browns vs los Cincinnati Bengals para robarle a estos últimos algunas señales de juego.

Y esto nos lleva a preguntarnos ¿porqué los campeones del Super Bowl, si los Patriots intentaron robar las jugadas de los Bengals? es algo extraño cuándo hablamos de que los Bengals es un equipo que en lo que va de la temporada solo ha ganado un juego.

No se entiende de verdad porque los Patriotas se expusieron de esa forma por un partido que ganaron el domingo de cualquier forma, el asunto es que la NFL sigue investigando el caso y de resultar culpables les pondrían una multa y perderían una selección en el draft.

Este hecho trae a colación la noticia que salió el pasado 9 de diciembre, desde Suiza se anunció que la WADA World Anti-Doping Agency sancionó a Rusia con la prohibición para participar en los próximos 4 años en cualquier evento internacional deportivo incluyendo los Olímpicos de Tokio, Japón este próximo 2020, los Olímpicos de Invierno en Beijing 2022 y también el Mundial de Fútbol en Qatar 2022.

Sin embargo, los atletas rusos aún pueden participar pero no con la bandera rusa sino que pueden hacerlo como atletas independientes con una bandera neutral, si pueden probar que están limpios del uso de drogas.

Aunque este tipo de sanciones parecen estrictas, lo cierto es que Rusia ha tenido la oportunidad de poner la casa en orden desde hace tiempo pero en lugar de eso niegan este tipo de imputaciones como bien lo indica el presidente de la WADA , Vicepresidente y Miembro del COI Comité Olímpico Internacional, el escocés Craig Reedie.

Las últimas sanciones, salieron a la luz por la manipulación de la información que hizo Moscú de los resultados de doping de sus atletas. Los investigadores de la WADA y del COI descubrieron que las autoridades rusas alteraron las pruebas del laboratorio de Moscú una vez que dichas pruebas habían sido selladas por las fuerzas de seguridad.

Debido a dicha alteración cientos de casos de doping fueron borrados y con eso la evidencia, para el Comité Olímpico Internacional este hecho fue una “flagrante manipualción y un insulto para el movimiento deportivo a nivel mundial”.

¿Y esos nos lleva a preguntarnos por qué tantos atletas rusos compiten usando sustancias prohibidas? La respuesta obvia es que el gobierno ruso premia generosamente a los atletas que ganan medallas.

En los Olímpicos de 2018 y los Paraolímpicos de Corea del Sur, los atletas rusos recibieron por una Medalla de Oro 4 millones de rublos ($67,000 dólares americanos), por una Medalla de Plata 2.5 millones de rublos ($42,000 dólares americanos) y por una Medalla de Bronce 1.7 millones de rublos($29,000 dólares americanos).

Rusia ha respondido por medio de su Primer Ministro Dmitry Medvedev, pidiendo a todas las organizaciones rusas deportivas que apelen y que la sanción y alegato de la WADA, no es más que la “continuación de la histeria anti Rusia que ya se volvió crónica”

No muchos sienten lástima o pena por Rusia de hecho muchos atletas están inconformes en que se les permita participar como neutrales. El marchista canadiense Evan Dunfee, ganador de bronce en el Mundial de Atletismo 2019 dijo sobre esta cuestión y su futura participación en los Olímpicos de Tokio “Si estoy parado en la línea de salida junto a uno de estos atletas neutrales, no tendré mucha fe en que dichos atletas estén limpios”.

El doping siempre es y será siempre un problema en los deportes. Aunque es cierto que estas sanciones son vergonzosas para el país envuelto en el escándalo desgraciadamente estas medidas son a juicio de muchos atletas sanciones muy ligeras que no desalientan a otros atletas para seguir usando este tipo de sustancias e incluso estrategias que rayan en lo increíble.

Hasta que el Comité Olímpico Internacional y la WADA reconozcan esto y sancionen de forma más estricta este tipo de prácticas, en las competencias internacionales siempre seguirá esta terrible nube empañando estos eventos.

