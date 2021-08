Anya Taylor-Joy se ha convertido en una de las actrices que más rápido crecimiento ha tenido en Hollywood, tras sus primeras apariciones en The Witch o Split, pronto la estadounidense con ascendencia argentina se ganó a los espectadores y críticos con su interpretación en The Queen’s Gambit. Tal ha sido su éxito que ahora formará parte del remake de Nosferatu.

De acuerdo a Los Angeles Time, Anya Taylor-Joy volverá a trabajar con Robert Eggers en la nueva cinta sobre el vampiro del siglo XVIII. Aunque aún no hay mucha información al respecto, podemos esperar que este filme sea del agrado del público, pues sólo basta recordar el gran éxito que fue la cinta donde Black Phillip hizo gala de sus dotes demoníacos para atraer y desarrollar el poder de Thomasin.

Desde el 2017, el director Eggers ha buscado llevar a la pantalla su versión de Nosferatu, sin embargo, hasta ahora es que el proyecto está comenzando a tomar forma. Cabe mencionar que Nosferatu ha tenido ya dos remakes basados en la cinta alemana original de 1922, en la cual destaca la versión de 1979 de Werner Herzog y The Shadow of the Vampire en el 2000 con John Malkovich y Willem Defoe.

Además de la cinta que contará la historia del conde Orlok, Eggers tiene planeado estrenar el drama vikingo The Northman, que estará centrada en Amleth, la leyenda escandinava que fue precursor del personaje Hamlet de William Shakespeare. Para dicha película, contará con el trabajo actoral de Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Ethan Hawk y el regreso a la gran pantalla de Björk.

Por su parte, Anya Taylor-Joy se encuentra en proceso para protagonizar el spin-off de Mad Max: Fury Road, donde será la encargada de darle vida a la versión juvenil de lmperator Furiosa, que originalmente fue encarnado por Charlize Theron.

