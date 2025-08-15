Apertura de la Cineteca Nacional Chapultepec: funciones gratuitas durante una semana

La Ciudad de México se enriquece con un nuevo espacio cultural de gran relevancia. La apertura de la Cineteca Nacional Chapultepec sucederá hoy, viernes 15 de agosto, ofreciendo una semana de funciones gratuitas para el público. Este anuncio, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la celebración del Día del Cine Mexicano, marca un hito en la política cultural del país, transformando un espacio militar en un centro dedicado a las artes.

La apertura de la Cineteca Nacional Chapultepec es el resultado de un «trabajo de seis años», un proyecto que inició durante la gestión de Sheinbaum como Jefa de Gobierno. En su discurso, la presidenta destacó el simbolismo de este proyecto, al señalar que representa la visión de la Cuarta Transformación al convertir una antigua fábrica de armas en un espacio público para todos. Esta reconversión subraya el compromiso del gobierno con la cultura y el acceso universal a la misma.

La apertura de la Cineteca Nacional Chapultepec no es un evento aislado, sino que forma parte de una celebración mucho más amplia. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció que se realizarán dos semanas de funciones en 26 estados de la República, sumando más de 350 proyecciones. Estas actividades se llevarán a cabo en distintas sedes, incluyendo los tres recintos de la Cineteca Nacional, asegurando que el acceso al cine de calidad no se limite a la Ciudad de México.

Las funciones gratuitas por la apertura de la Cineteca Nacional Chapultepec, que se extenderán por una semana, buscan fomentar la asistencia del público y darle la oportunidad de conocer las instalaciones. La programación, que va del 15 al 30 de agosto, está diseñada para celebrar el Día del Cine Mexicano, con una curaduría especial que resalta la riqueza y diversidad de la cinematografía nacional. Es una oportunidad única para que la gente se acerque al séptimo arte de forma accesible y gratuita.

Un espacio cultural con historia

La Cineteca Chapultepec está ubicada en un lugar con un pasado muy particular: una antigua ensambladora de armamento. El predio, que forma parte del Campo Militar número 1-F en la alcaldía Álvaro Obregón, ha sido completamente transformado para albergar esta nueva sede. Este cambio de uso de suelo refleja una apuesta por la paz y la cultura como pilares del desarrollo social.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, oficializó la apertura de la Cineteca Nacional Chapultepec y confirmó que las puertas se abrirán el 15 de agosto. La primera sesión de funciones estuvo dedicada a las mujeres indígenas, un gesto que subraya la inclusión y diversidad que se busca promover. Este enfoque en grupos históricamente marginados es una parte fundamental de la agenda cultural que se ha impulsado en los últimos años.

¿Cómo llegar a la Cineteca Chapultepec?

Para quienes deseen visitar la nueva sede y disfrutar de las funciones gratuitas, la dirección es Av. Vasco de Quiroga 1345, Campo Militar número 1-F, Panteón Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. La ubicación, aunque puede parecer apartada, es parte de un proyecto de regeneración urbana más amplio en la zona de Chapultepec. La apertura de este espacio no solo beneficia a los vecinos de la alcaldía, sino que también crea un nuevo destino cultural para todos los habitantes de la ciudad. El proyecto busca que sea un punto de encuentro y un símbolo de la transformación cultural que se está viviendo en el país.