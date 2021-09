DESCARGA LAS APPS QUE TE ALERTAN SOBRE SISMOS

Los sismos y terremotos nos han cambiado la vida. Desafortunadamente México es uno de los países más propensos a éstos fenómenos naturales. Y es que la distribución del país sobre las placas tectónicas juega un papel fundamental en la frecuencia de los movimientos telúricos que hemos vivido dese hace ya varios años. El terremoto de 1985 y el de 2017 es una huella imborrable para la población, ya que derivado de ésta catástrofe se perdieron miles de vida y el trauma psicológico sigue latente.

En ocasiones la alerta sísmica en los altavoces no suena tan fuerte o incluso hay comunidades que no cuentan con ella. Po ello, las aplicaciones nos ayudan mucho en la actualidad, si bien predecir un sismo como tal no es posible todavía estas apps nos pueden avisar minutos antes para salvarnos la vida en un próximo desastre. Te dejamos una lista con las mejores opciones al alcance de tu smartphone.

Skyalert

Es el sistema de alerta sísmica para México con 120 segundos previo al impacto. Se podría decir que es más rápido que otros sistemas, ésta app es totalmente gratuita para iOS y Android. Una de sus únicas desventajas es que para acceder a información más detallada o ingresar varias direcciones es necesario contratar alguno de sus planes, sin embargo es muy rápida. Las notificaciones de sismos fuertes y hasta simulacros, si los tienes gratis.

Sismo Detector

La aplicación forma parte del proyecto de investigación Earthquake Network que busca desarrollar un sistema de alerta temprana basado en teléfonos inteligentes. En su página, la app explica que los teléfonos inteligentes pueden detectar los movimientos telúricos gracias a un acelerómetro integrado en cada dispositivo. «Cuando se detecta un sismo, los usuarios que han instalado la aplicación recibirán una alerta inmediata».

911 CDMX

Esta aplicación está disponible para dispositivos iOS. y Android Se trata de un proyecto del Gobierno de la Ciudad de México, a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Earthquake

Earthquake muestra datos sobre terremotos en todo el mundo con el mapa, línea de tiempo, información de eventos y notificaciones push, en una interfaz de usuario sencilla y fácil de usar. Su plus es que incluye Earthquake para tu Apple Watch y así tengas als notificaciones más cerca. Sus características principales incluyen: datos sísmicos de diversas redes, boletines de Tsunami y hasta de placas tectónicas

My Shake

Una app disponible para Android, que fue desarrollada por la Universidad de Berkeley y que ofrece información a partir de datos extraídos desde la terminal ubicada en sus instalaciones. Es una aplicación impulsada por Sky Alert para proporcionar alertas tempranas de sismos. Además te facilita mapas y consejos de seguridad.

Al final tu decides qué aplicación se adapta más a tus necesidades. Pero no esperes más para instalarlas en tu celular para que estés siempre prevenido. ¿Has probado alguna de éstas apps? ¿Cómo te funcionó?