APPS BÁSICAS QUE NECESITAS PARA PLANEAR TUS VIAJES

Llegó la solución para tus problemas de viajes. Te traemos algunas de las mejores aplicaciones para que puedas planear tus próximas vacaciones y las disfrutes al máximo. Con éstas apps es mucho más fácil a la hora de reservar hospedaje, elegir sitios para visitar, planear rutas y a encontrar servicios básicos como bancos, supermercados o farmacias. También te ayudarán a organizar tu itinerario, tu equipaje (para que no se te olvide nada), a hacer tu check in a tiempo y a no perder tu vuelo o autobús.

Packpoint

Vamos a comenzar con el equipaje. Packpoint, hará la maleta por ti. Se trata de un organizador gratuito de listas de equipaje diseñado para viajeros profesionales. Te ayuda a organizar lo que necesitas incluir en tu equipaje y tu maleta en función de la duración del viaje, el tiempo que haga en el lugar de destino y las actividades que tengas planeadas.

Una vez creada y organizada la lista de equipaje, PackPoint la guarda para que, si quieres, puedas compartirla con tu familia y tus amigos en caso de que también necesiten ayuda para hacer la maleta. Solo debes introducir la ciudad que vas a visitar, la fecha de salida y el número de noches que pasarás allí.

Tripit

Una vez reservado el vuelo o un hotel, envía a la aplicación tu información y se agregará instantáneamente a tu itinerario principal. TripIt hace que sea más fácil sincronizar los planes de viaje con tu calendario o compartirlos con quien elijas. No más búsquedas desesperadas en tu bandeja de entrada, encuéntrelos al instante con esta app, incluso cuando no estés conectado a laguna red de WiFi. Todos los detalles de tu reserva de viaje estará disponibles rápidamente, a tiempo y forma.

Puedes cargar desde archivos PDF, fotos, boletos y hasta códigos QR de pasaportes digitales, para que todo esté listo en un solo lugar.

TripCase

TripCase es una aplicación también para gestionar tus reservaciones, vuelos, hospedaje y demás datos importantes para viajar. La app organiza toda esta información en un solo itinerario simplificado, el plus que te ofrece es que te da información concisa sobre terminales y puertas de embarque de los aeropuertos en tu teléfono, y notificaciones cuando haya cambios en tus vuelos. Ideal para viajeros de negocios y viajeros frecuentes.

Así mismo, una vez llegues a tu destino. Puedes obtener indicaciones rápidamente o solicita un traslado en Uber para llegar a tu próximo destino.

Rome2Rio

Algo así como un Google Maps o Waze, pero especialmente diseñado para viajeros. Rome2rio busca cualquier ciudad, pueblo, monumento, atracción o dirección en todo el mundo con miles de rutas multimodales para llevarte de manera sencilla de A a B. Aquí encontrarás la mejor manera de llegar a tu destino desde tu smartphone, tableta o iPad. También te da la opción de comparar tus opciones: todas las indicaciones de vuelos, trenes, autobuses, barcos, bicicletas compartidas, conducir y caminar en tan solo una búsqueda. ¡Ya no te pierdas!

Drive Weather

Un punto muy importante para planificar un viaje, es revisar el clima. Muchas veces checamos solamente que estemos libres y el precio del transporte; pero pocas veces ponemos importante a este pequeño detalle. El cual puede influir muchísimo lo fácil de disfrutar el viaje o no, si habrá lluvia en la playa o qué tipo de ropa podemos llevar y no cargar de más. Drive Weather ilustra el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional que muestra a los conductores el tiempo a lo largo de su ruta en el momento en que llegan a cada punto. Permite la comparación de diferentes rutas, la creación de paradas, el cambio interactivo de la hora de salida y otras funciones que te ayudarán bastante.

Pruvo

Con Pruvo es posible ahorrar dinero en los hospedajes que reserves. Normalmente los precios de hoteles tienden a cambiar después de que la reserva fue realizada. Por lo que resulta imposible obtener la mejor oferta de hotel en el momento de reservar. Pero aquí es donde entra a la acción, Pruvo; la app monitorea (gratuitamente) el precio de tu reserva de hotel y te notifica apenas encuentre una rebaja de precios, para que reserves de nuevo la misma habitación a un menor precio y ahorrar dinero.