Apuestas deportivas con criptomonedas: una tendencia entre los usuarios online más avanzados

La tecnología ha evolucionado a un ritmo vertiginoso en las dos últimas décadas. Varios aspectos lo demuestran a la perfección, aunque hoy profundizaremos concretamente en uno de ellos. Nos referimos a las criptomonedas.

Bitcoin fue la primera y, cuando surgió en el año 2009, no contaba con demasiada popularidad. Todo lo contrario sucede hoy en día. Incluso quienes no están muy puestos en lo referente a las nuevas tecnologías saben de su existencia.

Con el paso del tiempo tanto dicha criptodivisa como otras más han ido adquiriendo una gran fama a nivel mundial. Tanto es así que son admitidas como métodos de pago, siendo un claro ejemplo las apuestas deportivas con criptomonedas.

No es lo único que puede pagarse o comprarse haciendo uso de criptodivisas como el Bitcoin. De hecho, marcas como Tesla incluso permiten adquirir un vehículo eléctrico pagando con la mencionada criptomoneda.

A continuación profundizaremos en las casas de apuestas que admiten el mencionado método de pago. ¿Por qué ahora sí aceptan este tipo de pagos que antes no eran admitidos? ¿Cuáles son exactamente las criptodivisas que pueden utilizarse para hacer apuestas deportivas? Estas y otras dudas serán resueltas en próximos párrafos.

Así han evolucionado los métodos de pago de las casas de apuestas

No hay que echar la vista muy atrás para dar con una época en la cual las casas de apuestas admitían pocos métodos de pago. Las transferencias y las tarjetas eran lo único que se aceptaba. De hecho, podía decirse lo mismo de los comercios electrónicos en general. Es por ello que numerosos usuarios tenían serias dudas de si depositar la confianza o no en dichas páginas web.

Todo empezó a cambiar con el surgimiento de PayPal. Este método de pago demostró que la tecnología podía ser la principal aliada de la seguridad, así como de la comodidad y la rapidez.

Poco a poco más casas de apuestas fueron implementando el citado método de pago y otros que también eran bastante seguros, tales como Paysafecard y Neteller.

Tras darse cuenta de que ello atraía a muchos más usuarios, sobre todo por la seguridad que les transmitían unas pasarelas de pago plenamente confiables y muy avanzadas a nivel tecnológico, algunas casas no dudaron en seguir apostando -valga la redundancia- por implementar más sistemas similares.

Tras la irrupción de Bitcoin, años después un par de casas de apuestas decidieron implementar esta moneda como un método de pago. Inicialmente no llamaba la atención de muchos usuarios, pero hoy en día cada vez despierta un mayor interés por su alto nivel de seguridad y privacidad.

Estas son las criptomonedas que se aceptan en las casas de apuestas

Lo primero que se debe tener en cuenta es que cada casa de apuestas admite las criptodivisas que considera oportunas. Es decir, la lista que veremos a continuación no tiene por qué ser válida para todas las empresas que existen en la actualidad. De hecho, muchas de ellas solo aceptan Bitcoin, pero otras van más allá ofreciendo diversas opciones a sus clientes.

Al ya mencionado hay que sumar una especie de ‘versión’ que, gracias a las casas de apuestas y a las tiendas online, está obteniendo mucha fama en todo el mundo. Hablamos de Bitcoin Cash, caracterizada por permitir realizar las transacciones de manera más sencilla en comparación con su ‘hermano mayor’.

El listado no termina aquí. Otra de las más populares es la conocida bajo el nombre de Litecoin. Incluso si no estás muy familiarizado con las criptomonedas es probable que en alguna que otra ocasión hayas oído hablar de ella. Y no es para menos, puesto que es una excelente alternativa para realizar transacciones cuyo valor no es demasiado alto. Te suena, ¿verdad? En efecto, es precisamente lo que sucede de manera habitual en las casas de apuestas, siendo los depósitos de diez, veinte, cincuenta euros o poco más.

Partiendo de la criptodivisa Litecoin que acabamos de mencionar acabó surgiendo otra que es conocida como Dogecoin. Décadas atrás era impensable que a raíz de una broma de Internet acabase creándose una criptomoneda para depositar dinero en casas de apuestas. Pero lo cierto es que el famoso meme del Shiba Inu se tradujo en el surgimiento de una criptodivisa que es aceptada por bastantes plataformas.

Por último, hay que hablar de otra criptomoneda que también es admitida por una gran cantidad de casa de apuestas. En esta ocasión nos referimos a otro peso pesado de la industria tecnológica: Ethereum. Después de Bitcoin, es la criptodivisa que cuenta con un mayor valor.

Todo parece indicar que la lista seguirá ampliándose con el paso del tiempo. Ello no es de extrañar teniendo en cuenta que este método de pago poco a poco es utilizado por una mayor cantidad de usuarios, quienes tienen en cuenta dicha característica a la hora de registrarse en una casa de apuestas u otra.