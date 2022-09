Arcadia: 5a edición de la Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado￼

Arcadia. Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, organizado por la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México –Filmoteca UNAM-, llega a su primer lustro y será de forma presencial con una programación integrada por películas de Japón, Francia y México que se exhibirán del 28 de septiembre al 2 de octubre en las Salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

La función inaugural de Arcadia. Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado será el miércoles 28 de septiembre a las 17:00 h en el Cine Goya del Colegio de San Ildefonso, recinto donde surgió el muralismo en México y albergó por varios años las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM. La película inaugural será Muros de fuego / Walls of Fire (EUA, 1971, 80 min), de Herbert Kline y Edmund Penney, y su proyección en versión original en inglés sin subtítulos. Este trabajo que explora la obra de los tres principales muralistas mexicanos Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, presenta imágenes de la instalación de los paneles frontales del Polyforum Cultural Siqueiros, bajo la supervisión del mismo muralista. Antes de la proyección, se llevará a cabo una mesa redonda integrada por los especialistas en cine e historia: Israel Rodríguez, Alejandro Gracida y Ángel Martínez, quienes conversarán sobre el movimiento muralista en México, a propósito de los 100 años de este hecho.

Muros de fuego, también se exhibirá el jueves 29 de septiembre a las 16:30 en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario y antes de la función habrá otra mesa con la participación de los especialistas David Wood, Sonia García, Israel Rodríguez y Ángel Martínez.

Esta quinta edición de Arcadia incluye otras películas mexicanas como Tiburoneros (México, 1963, 100 min), de Luis Alcoriza. Ganadora del Premio al Mejor Cinedrama en el Festival de Mar del Plata en 1963, esta cinta exhibe en su cruda naturalidad la tradición tiburonera tabasqueña de la década de los sesenta. Este filme forma parte del proyecto de preservación del cine instrumentado por la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional. Para su restauración se recuperaron 70 cuadros que no se encontraban en el máster positivo y se rehabilitaron un total de 144,283 cuadros.

Un clásico de la Época de oro del cine nacional: ¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! (México, 1941, 102 min), de Julio Bracho, se presenta en versión digitalizada. Ubicada en el México de principios del siglo XX, la película cuenta la historia de Inés, una hermosa viuda que sospecha que su novio Miguel, un capitán del ejército, le es infiel. Para comprobarlo, asiste a un cabaret en donde será testigo del romance que su prometido sostiene con la bailarina principal del espectáculo.

Con guion de José Revueltas y del propio realizador, se presenta la versión restaurada de Los vuelcos del corazón (México,1996, 130 min), de Milt Valdez. Un activista político es atormentado por las decisiones que tomó en el pasado. Su ideología y sentimientos se enfrentan creando una enorme crisis existencial. Lo único que parece reconfortarlo son sus escritos y Raquel. Nominada a seis premios Ariel, incluyendo Mejor Guion. Al finalizar la función se llevará a cabo una mesa redonda sobre la restauración de Los vuelcos del corazón integrada por Edgar Torres, Albino Álvarez, Rodrigo Moreno y Mitl Valdez.

Arcadia también contará con trabajos provenientes del Archivo Nacional de Cine de Japón, se exhibirá una de las películas más antiguas que se conservan, Chushingura (Japón, 1910-17, 90 min), de Shozo Makino. Se han realizado muchas películas de Chushingura desde Chushingura 5th Danme (Yoshizawa Shoten) de 1907, pero esta es la primera película japonesa de larga duración.

Este filme está compuesto principalmente por Chushingura (Yokota Shokai, 1910). Esta restauración digital permite al espectador ver la versión más larga en la actualidad. Chushingura (1910-17), de Shozo Makino, es la primera adaptación cinematográfica integral de la historia de los 47 leales samuráis, uno de los cuentos nacionales de Japón. Recientemente se encontró una nueva copia de la película y, al combinar las tres copias que ahora existen, la película está más cerca de lo que era hace más de 100 años que en cualquier otro momento desde su estreno.

De este mismo archivo japonés se proyectará Keisatsukan (Japón, 1933, 121 min), de Tomu Uchida. Durante un control aleatorio de carretera, Itami, un oficial de policía novato, se reencuentra con su antiguo compañero de secundaria Tetsuo Tomioka, quien viaja de regreso a Tokio después de un día en el campo de golf. A lo largo de los años, los dos han tomado caminos radicalmente diferentes en la vida. Keisatsukan ha sido definida como “una película de gángsters tremendamente elegante sobre la relación de amor-odio entre un policía y un criminal, una vez amigos de la infancia”. Esta es la única película muda completa que sobrevive de este periodo de la carrera de Uchida, por lo que podría considerarse la joya de esta edición de Arcadia.

Como un sensible homenaje en memoria del realizador Jean-Luc Godard, se exhibirá la película Vivir su vida / Vivre sa vie: Film en douze tableaux (Francia, 1962, 85 min). En el París de inicios de la década de los sesenta, Nana, una joven ingenua, bella y sensible, quiere tomar las riendas de su vida. Abandona a su marido Paul y a su hijo con la intención de emprender una carrera como actriz. Comienza a trabajar en una tienda de discos en donde apenas gana para sostenerse, pero no le alcanza ni para pagar la renta, por lo que su casera la echa del departamento. Un día reencuentra a Ivette, una antigua conocida, que le presenta a Raoul, el cual la toma bajo su protección, convirtiéndose en su proxeneta y la introduce al mundo de la prostitución, del cual ya no saldrá. Selección oficial en el Festival Internacional de Cine de Londres, Inglaterra. Nominada al León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y ganadora del Premio Pasinetti y el Premio especial del jurado.

La quinta edición de Arcadia. Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado se presentará en las Salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario y una función especial en el Colegio de San Ildefonso.