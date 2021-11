ARES: LA SERIE QUE NETFLIX NO QUIERE QUE VEAS

A todos nos ha pasado, entramos a Netflix y siempre vemos las mismas series o películas recomendadas, el top 10 casi nunca cambia y encontraremos a “Betty, la fea” entre los primeros lugares aunque haya tendencias como “El juego del calamar” o “La casa de papel”. Sin embargo, sabemos que hay joyas ocultas en el catálogo de la plataforma, y esta vez nos topamos con Ares.

No, no hablamos del dios de la guerra para los griegos (o tal vez sí), si no de la serie neerlandesa que Netflix tiene muy bien guardada, como la mayoría de su vasto mundo, y que te mantendrá con los ojos bien abiertos durante los 8 capítulos que componen a esta emisión con tintes obscuros.

«Entre sus muros, dos amigos sucumben ante la riqueza y el poder. Pero, poco a poco, se van dando cuenta de que se han adentrado en un lugar diabólico, erigido sobre secretos del pasado neerlandés. Un lugar donde el verdadero poder exige el pago de un precio terrible» Sinopsis de Ares en Netflix

Los amigos que menciona la sinopsis son Rosa, una adolescente frustrada con su vida, y Jacob, su mejor amigo que es parte de la sociedad secreta Ares. Obviamente Rosa querrá pertenecer a esa congregación para encontrarle sentido a su vida, pero Jacob le advertirá de todos los inconvenientes a los que se enfrentará. La ambición nunca es buena consejera.

Durante los 8 episodios que dura Ares, cada uno de 30 minutos, nos iremos adentrando en los secretos de esta sociedad que data de muchos años atrás en los Países Bajos. Cada misterio revelado será cada vez más obscuro y siniestro, que en el fondo tocarán cuestiones filosóficas que en algún momento de la vida nos hemos planteado.

Ares es por momentos muy surrealista, por lo que deberás poner atención a cada detalle de lo que ves en pantalla, aunque dudamos que puedas distraerte, pues la serie te captura desde el primer momento en que le das play. Pero basta de palabras, mejor ve y experimenta en carne propia el terror, el misticismo y los secretos que cada protagonista oculta.

Esta es la primera producción original de Netflix proveniente de los Países Bajos (nombre oficial de Holanda). A pesar de ser sumamente corta, apenas 4 horas en total, es bastante concisa y perfecta para una velada nocturna llena de horror y misterio. Recuerda que solo basta con entrar a Netflix, ir al buscador y poner Ares para que disfrutes de esta serie que por alguna razón, oculta la plataforma.

