View this post on Instagram

Con cambios de luces, texturas y temperaturas, recorrer la Casa Gilardi es una experiencia en sí. No te pierdas está oportunidad para visitarla, ¡resgístrate a partir del 26 de septiembre! 👉🏼📋 REQUIERE REGISTRO PREVIO ☝🏼 @casa_gilardi #luisbarragan #ohcdmx2019 #ohcdmx #openhouse #cdmx #mexico #arquitectura #arquitecturaydiseño #cultura #miciudad