Pintar con luz no es cualquier cosa, se necesita conocer los elementos adecuados en los momentos pertinentes según lo que se busque lograr.

Trabajos como los de la artista visual Christy Lee Rogers nos muestran la agudeza del conocimiento del arte fotográfico.

La noche, una piscina iluminada, telas y cuerpos en movimiento son tan solo una parte de lo que manifiesta Muses, las increíbles fotografías de esta artista.

Quién pensaría que esta suma nos llevaría al arte barroco del siglo XVII. También conocido por sus composiciones exquisitas y su uso etéreo de la luz.

Sigue existiendo un debate sobre los niveles creativos que hay en una fotografía que “imita” obras pictóricas. Pero lo cierto es que, ninguna idea surge de la nada. Mientras construyamos con las herramientas técnicas y tecnológicas que van surgiendo, siempre habrá creatividad e innovación.

Aunque las imágenes de Rogers retoman elementos de los «grandes maestros del barroco» con altos contrastes de luz y sombras como los de Caravaggio, Rubens o Gentileschi, encontramos la creación en el movimiento, la paleta de colores y evidentemente el elemento agua.

¡Imaginate las vicisitudes de fotografiar cuerpos girando bajo el agua!

Bueno, siempre pueden venir de muchos lados. Por ejemplo para Rogers, idear este concepto deviene de momentos donde experimentó pérdidas en poco tiempo. Literalmente decidió sumergirse en su arte:

“Entendí que cualquier día podía ser el último, y supe que nunca me perdonaría si no hiciera todo lo que tengo la capacidad de hacer ahora, y ése es el corazón de Muses, la inspiración que me empujaba a seguir” – Rogers.