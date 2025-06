Artista no binarie denuncia discriminación dentro del MUNAL

El mes de junio suele revestir las instituciones con los colores del arcoíris en señal de solidaridad y aceptación con la comunidad LGBTTIQA+. Sin embargo, muchas personas pertenecientes a la disidencia sexual, han manifestado que las instituciones han instrumentalizado sus luchas para formar parte de la agenda que intentan integrar para demostrar inclusión. Tal es el caso de «LecheDeVirgen Trimegisto» le artista que denuncia discriminación en MUNAL.

El día 15 de junio ««LecheDeVirgen Trimegisto» acudió a la exposición «Bajo el signo de Saturno» montada en el Museo Nacional de Arte. Le artiste acusó directamente al personal de discriminarlo desde su arribo al recinto dado que se le negó la entrada al baño, le prohibieron tomarse fotografías dentro del lugar. Sin embargo, le Artista que denuncia discriminación en MUNAL expuso que los vigilantes no impedían a los demás asistentes la toma de fotografías, manifestando sentirse acosados y hostigados como si se trataran de «criminales»

El mismo curador del museo se acercó a mi para exclusivamente decirme a mi que no podía tomar fotos más que a la arquitectura y a las obras, incluso dijo conocer mi trabajo artístico y en lugar de sentirme bienvenidx me sentí muy incómodx, vigiladx, hostigadx, perseguidx. Si esto me pasó a mi durante junio no me quiero ni imaginar cómo tratan a las disidencias sexuales el resto del año, ¿Han vivido actos de discriminación en el MUNAL?